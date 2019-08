Danes zagotovo eden najbolj zanimivih dvobojev na OP ZDA

Nabito polne tribune in huronsko navijanje. To se pričakuje v sobotnem dvoboju med prvo igralko sveta Naomi Osaka in šele 15-letno Američanko Coco Gauff. V ženskih dvojicah bo igrala Dalila Jakupović.

Coco Gauff je nase prvič opozorila na turnirju v Wimbledonu in že zelo kmalu postala ljubljenka občinstva. Veliko bolj noro je v New Yorku, kjer gledalci skandirajo njeno ime. Mlada Coco je po zadnjem dvoboju dejala, da se bo za svoje navijače vedno borila do konca. Tokrat bo njena nasprotnica prav tako mlada Japonka Naomi Osaka, lanska zmagovalka OP ZDA in prva igralka sveta. Obeta se prava teniška poslastica.

Foto: Gulliver/Getty Images

Zelo zanimiv dvoboj se obeta tudi med Kanadčanko Bianco Andrescu in Caroline Wozniacki. Prva je stara šele 19 let in letos navdušuje s svojimi igrami, kar se tudi vidi pri napredovanju na lestvici. Andrescujeva in Woznackijeva sta se do zdaj pomeril le enkrat, in sicer letos v Aucklandu, ko je bila po dveh nizih boljša Kanadčanka.

V ženskih dvojicah bo od naših igrala Dalila Jakupović, ki igra v paru z Američanko Sabrino Santamaria. Njuni nasprotnici v drugem krogu bosta Kitajki Duan Yingying in Zheng Saisai.