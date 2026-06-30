Čustven dan za Wawrinko, kako daleč lahko pride Zverev?

V moškem delu turnirja v Wimbledonu bo tokrat na delu Alexander Zverevu, drugi nosilec turnirja in zmagovalec zadnjega OP Francije. Letos pa bomo gledali tudi zadnji ples Stana Wawrinke, ki končuje svojo športno kariero.

Alexander Zverev po zmagi na Roland Garrosu velja za enega glavnih favoritov tudi na sveti travi All England Cluba. Drugi nosilec se bo v prvem krogu pomeril z Belgijcem Alexandrom Blockxom, proti kateremu je dobil oba dosedanja medsebojna dvoboja. Oba sta bila odigrana na pesku.

Poseben dvoboj nas čaka med Italijanom Matteom Berrettinijem in Stanom Wawrinko. Švicar letos končuje bogato teniško kariero in zadnjič igra v Wimbledonu. Za Wawrinko je bil največji uspeh v Wimbledonu četrtfinale. Berrettini, ki je leta 2021 igral v finalu najbolj prestižnega turnirja, se po težavah s kolkom vrača na svojo najljubšo podlago. A vprašanje je, kako daleč se lahko prebije 30-letni teniški igralec. Šlo bo za dvoboj že dveh prekaljenih igralcev in obeta se prava teniška poslastica.

Zanimivi dvoboji:

Aleksander Zverev (Nem, 2) - Alexander Blockx (Bel)

Taylor Fritz (ZDA, 6) - Dušan Lajović (Srb)

Stan Wawrinka (Švi) - Matteo Berrettini (Ita)

Otto Virtanen (Fin) - Ben Shelton (ZDA, 4)

Mariano Navone (Arg) - Flavio Cobolli (Ita, 9)

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