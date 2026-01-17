Carlosa Alcaraza čaka peklensko vzdušje

V nedeljo se v Melbournu začenja teniško OP Avstralije, kjer bo že prvi dan na osrednje igrišče stopil Carlos Alcaraz. Obeta se še nekaj drugih zanimivih dvobojev.

Španec, ki se je decembra presenetljivo razšel s svojim dolgoletnim trenerjem, bo v večernem terminu osrednjega igrišča igral proti domačinu Adamu Waltonu. Na tribunah bo zagotovo zelo glasno, saj bo imel Walton bučno podporo avstralskih navijačev. Alcaraz v Melbournu še ni prišel dlje od četrtfinala, zato bo zanimivo videti, kako se bo predstavil v prvem krogu.

Na istem osrednjem igrišču bo nastopil tudi tretji nosilec turnirja Alexander Zverev, ki se bo v prvem krogu pomeril s Kanadčanom Gabrielom Diallom.

Zanimivi dvoboji prvega kroga:



Alexander Zverev (GER, 3) – Gabriel Diallo (CAN)

Carlos Alcaraz (ESP, 1) – Adam Walton (AUS)

Francisco Cerúndolo (ARG, 18) – Zhizhen Zhang (CHN)

Alexander Bublik (KAZ, 10) – Jenson Brooksby (USA)

Arthur Fery (GBR) – Flavio Cobolli (ITA, 20)

Frances Tiafoe (USA, 29) – Jason Kubler (AUS)

