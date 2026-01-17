Sobota, 17. 1. 2026, 20.00
9 ur, 46 minut
OP Avstralije (ATP), prvi dan
Carlosa Alcaraza čaka peklensko vzdušje
V nedeljo se v Melbournu začenja teniško OP Avstralije, kjer bo že prvi dan na osrednje igrišče stopil Carlos Alcaraz. Obeta se še nekaj drugih zanimivih dvobojev.
Španec, ki se je decembra presenetljivo razšel s svojim dolgoletnim trenerjem, bo v večernem terminu osrednjega igrišča igral proti domačinu Adamu Waltonu. Na tribunah bo zagotovo zelo glasno, saj bo imel Walton bučno podporo avstralskih navijačev. Alcaraz v Melbournu še ni prišel dlje od četrtfinala, zato bo zanimivo videti, kako se bo predstavil v prvem krogu.
Na istem osrednjem igrišču bo nastopil tudi tretji nosilec turnirja Alexander Zverev, ki se bo v prvem krogu pomeril s Kanadčanom Gabrielom Diallom.
Alexander Zverev (GER, 3) – Gabriel Diallo (CAN)
Carlos Alcaraz (ESP, 1) – Adam Walton (AUS)
Francisco Cerúndolo (ARG, 18) – Zhizhen Zhang (CHN)
Alexander Bublik (KAZ, 10) – Jenson Brooksby (USA)
Arthur Fery (GBR) – Flavio Cobolli (ITA, 20)
Frances Tiafoe (USA, 29) – Jason Kubler (AUS)
Preberite še: