Carlos Alcaraz letos še ne pozna poraza na travi

Carlos Alcaraz se je skozi prva dva kroga prebil brez težav, potem ko je oba dvoboja dobil brez izgubljenega niza. Španec ima v tej sezoni razmerje zmag in porazov 42:4, medtem ko na travi še ne pozna poraza (7:0). V tretjem krogu bo njegov nasprotnik Nicolas Jarry iz Čila. Igralca sta do zdaj igrala en medsebojni dvoboj. In sicer letos na turnirju Rio de Janeiru, ko je bil po treh nizih boljši Alcaraz.

Tretji nosilec Danil Medvdjev bo v tretjem krogu igral proti Madžaru Martonu Fucsovicsu, s katerim je do zdaj igral štiri dvoboje. Izid v zmagah je 3:1 za Rusa, ki v Wimbledonu do zdaj še ni prišel dlje od osmine finala.

Zanimiv dvoboj lahko prikažeta Nemec Aleksander Zverev in Italijan Matteo Berrettini.

Zanimivi dvoboji: Carlos Alcaraz (Špa,1) - Nicolas Jarry (Čil, 25)

Danil Medvedjev (Rus, 3) - Marton Fucsovics (Mad)

Aleksander Zverev (Nem, 19) - Matteo Berrettini (Ita)

