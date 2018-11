Zverev do prve zmage, zvečer na delu še Đoković

Večerni dvoboj bo pripadel Novaku Đokoviću in Johnu Isnerju. Lahko rečemo, da je v tem dvoboju srbski teniški zvezdnik favorit, saj ga je visokorasli Američan v desetih medsebojnih dvobojih premagal le dvakrat. Tudi sam Isner priznava, da ni v vlogi favorita, a že v nedeljo smo lahko videli, kako je Nišikori presenetljivo premagal Rogerja Federerja.

Foto: Reuters

Đoković lovi šesto lovoriko

Novak Đoković je v letošnji sezoni prikazal izjemno vrnitev na sam vrh lestvice ATP, kjer bo do konca leta tudi ostal. "Poleg turnirjev za grand slam in finalnega turnirja je verjetno največji cilj biti prvi igralec sveta. To je pravzaprav vrhunec sezone in zelo sem ponosen na to. To leto je nekaj posebnega glede na to, kaj se je dogajalo zadnjih osem ali deset mesecev," je pred uvodnim dvobojem povedal 31-letni Beograjčan, ki je že petkrat slavil na tovrstnem turnirju.

Marin Čilić je moral priznati premoč Aleksandru Zverevu. Foto: Reuters

Prva sta v veličastni dvorani O2 igrišče zavzela Aleksander Zverev in Marin Čilić. Za igralca je bil to sedmi medsebojni dvoboj, mladi Nemec pa je proti Hrvatu dosegel še šesto zmago na medsebojnih dvobojih (6:1).

Nemški teniški igralec je slabo odprl srečanje proti Čiliću, ki je vodil že s 5:2 v prvem nizu, a je Zverevu uspelo izsiliti podaljšano igro, ki jo je dobil s 7:5. V drugem nizu sta oba tenisača po enkrat izgubila igro na svoj servis, Zverev je imel pri vodstvu s 5:4 na voljo prvo zaključno žogo, a je Čilić z odličnim servisom ostal v dvoboju. V podaljšani igri je Nemec izkoristil že prvo od petih zaključnih žogic in slavil prvo zmago na zaključnem turnirju.

Skupina A

Aleksander Zverev (Nem) 1 zmaga - 0 porazov

Novak Đokovič (Srb) 0 zmag - 0 porazov

John Isner (ZDA) 0 zmag - 0 porazov

Marin Čilić (Hrv) 0 zmag - 1 porazo

Skupina B

Kevin Anderson (Jar) 1 zmaga - 0 porazov

Kei Nišikori (Jap) 1 zmaga - 0 porazov

Roger Federer (Švi) 0 zmag - 1 poraz

Dominic Thiem (Avt) 0 zmag - 1 poraz

Format turnirja

Igralci so sprva razdeljeni v dve skupini s po štirimi igralci. V posamezni skupini igra vsak z vsakim, kar pomeni, da vsakega igralca čakajo najmanj trije dvoboji. V polfinale se uvrstita najboljša dva iz vsake skupine. Zmagovalca polfinala nato igrata še veliki finale. Igralci igrajo na dva dobljena niza.