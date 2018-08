Bo Đoković prikazal boljši tenis?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na turnirju serije masters v Cincinnatiju se znova obeta pester teniški dan. Na igrišče bodo med drugim stopili Novak Đoković, Jaun Martin del Potro in povratnik Stan Wawrinka. Od naših bo v ženskih dvojicah igrala Andreja Klepač.

Novak Đokovića, zmagovalca letošnjega Wimbledona, v drugem krogu čaka Francoz Adrian Mannarino, trenutno 28. igralec sveta. Igralca sta do zdaj odigrala tri dvoboje in vse tri je dobil Srb. Nole v prvem krogu tekmovanja ni bil najbolj zadovoljen s svojo predstavo in upa, da bo se bo njegova forma v prihodnjih dvobojih izboljšala.

Na igrišče bosta stopila tudi dva povratnika na teniška igrišča. Juan Martin del Potro bo tokrat igral proti Južnokorejcu Hyeonu Čungu. Zalo zanimiv pa bo dvoboj Stana Wawrinke. Ta bo v drugem krogu igral proti japonskemu samuraju Keiju Nišikoriju.

V ženskih dvojicah bo od naših igrala Andreja Klepač, ki igra v paru z Mario Jose Sanchez Martinez in sta četrti nosilki turnirja. Njuni nasprotnici bosta Srbkinja Aleksandra Krunić in Francozinja Alize Cornet.

