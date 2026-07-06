Bo Filipinka nadaljevala wimbledonsko pravljico?

V Wimbledonu se v ženskem delu teniškega turnirja obeta izjemen dan. Vse več je zanimanja za Filipinko Alexandro Ealo, ki ima iz dneva v dan več privržencev.

V ospredju bo torej obračun med Jasmine Paolini in Alexandro Ealo. Filipinka je z zgodovinsko uvrstitvijo v drugi teden Wimbledona navdušila teniški svet, a zdaj jo čaka vse prej kot lahko delo. V osmini finala se bo pomerila s finalistko Wimbledona 2024. Italijanska teniška igralka poudarja, da Eala igra odličen tenis in da je prihodnost ženskega tenisa.

Med zanimivejšimi dvoboji bo tudi tisti med Madison Keys in Lindo Noskovo. Američanka, zmagovalka letošnjega Odprtega prvenstva Avstralije, se bo pomerila z eno najbolj perspektivnih igralk na turneji.

Osmina finala

Jasmine Paolini (Ita, 13) - Alexandra Eala (Fil, 29)

Madison Keys (ZDA, 26) - Linda Noskova (Češ, 9)

Ashlyn Krueger (ZDA) - Marta Kostjuk (Ukr, 12)

Marie Bouzkova (Češ, 21) - Elise Mertens (Bel, 25)

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