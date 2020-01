Bo Federer sploh pripravljen za dvoboj proti Đokoviću?

V četrtek se v polfinalu OP Avstralije obeta prava teniška poslastica. Med sabo se bosta udarila Novak Đoković in Roger Federer, igralca, o katerih ne gre izgubljati besed. Že danes se je v teniški javnosti veliko ugibalo, ali bo Švicar 100-odstotno pripravljen za ta dvoboj in ali bo sploh prišel na igrišče.

Že četrti medsebojni dvoboj v polfinalu OP Avstralije

V četrtek se bosta na osrednjem igrišču udarila Roger Federer in Novak Đoković. To bo zanju že 50. medsebojni dvoboj, kar je drugo najdaljše rivalstvo v odprti eri svetovnega tenisa. V medsebojnih dvobojih bolje kaže srbskemu zvezdniku, ki vodi s 26:23. Med temi dvoboji sta se trikrat pomerila v polfinalu Melbourna (2008, 2011 in 2016) in vse tri je dobil Đoković.

Zelo se bosta morala potruditi

Če gledamo samo dvoboje na trdi podlagi, za eno zmago vodi Federer (19:18). Srbski zvezdnik, ki je v četrtfinalu precej zlahka premagal Miloša Raonica, je pred velikim dvobojem povedal. "Kadarkoli imava možnost igrati drug proti drugemu, veva, da se bova morala zelo potruditi. Pokazati morava najboljšo igro, če želiva zmagati."

Novak Đoković je na letošnjem OP Avstralije izgubil le en niz. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković: Roger je Roger

Novaku Đokoviću statistika bolje kaže tudi v medsebojnih dvobojih na turnirjih za grand slam (10:6). Pravzaprav Nole na turnirjih velike četverice proti Federerju ni izgubil že od leta 2012, ko je izgubil v polfinalu Wimbledona. Še kako živ pa je spomin lanskega finala v Wimbledonu, ko je imel Federer dve zaključni žogi za zmago, a na koncu izgubil.

"Res je, da sem v dvobojih za grand slam proti njemu uspešen, ampak Roger je Roger. Zavedati se je treba, da bo igral tenis na zelo visoki ravni, ne glede na to, na kateri podlagi igra. Rad igra takšne dvoboje. Polfinala in finala na turnirjih za grand slam."

Bo Roger Federer 100-odstono nared za polfinalni dvoboj? Foto: Gulliver/Getty Images

"Včasih je odvisno, kako se počutiš v sebi, ampak moram reči, da se trenutno počutim zelo dobro." Foto: Gulliver/Getty Images

Če je bil Novak Đoković suveren v svojih dozdajšnjih nastopih, ima Roger Federer za sabo dva teniška trilerja. V zadnjih dveh dvobojih je bil že v povsem izgubljenem položaju, a se mu je vedno uspelo vrniti in na koncu zmagati. Njegove navijače je predvsem skrbelo, ko je 38-letni Baselčan proti Tennysu Sandgrenu zahteval zdravniško pomoč. Sam pravi, da razlogov za skrb ni.

"Fizično se ne počutim izčrpanega. Po dvoboju z Millmanom sem si dobro opomogel. Upam, da bom tudi zdaj dobro okreval. Včasih je odvisno, kako se počutiš v sebi, ampak moram reči, da se trenutno počutim zelo dobro," je povedal zimzeleni Federer, ki je v zadnjem dvoboju izgubil živce in si prislužil kazen tri tisoč ameriški dolarjev (2.700 evrov). Baselčan je preklinjal, a ga je srbska sodnica Marijana Veljović hitro umirila.

Švicar je postal drugi najstarejši igralec, ki se mu je uspelo uvrstiti v polfinale na turnirju za grand slam. Rekord ima Jimmy Connors, ki je bil leta 1991 na OP ZDA star 39 let in šest dni.