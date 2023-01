Zaskrbljenost: bo Đoković sploh igral?

Beograjčan je trening izpustil že dan prej, zato je vedno več dvomov in zaskrbljenosti, ali bo devetkratni zmagovalec OP Avstralije sploh stopil na igrišče. Očitno ima še naprej težave s poškodbo leve stegenske mišice. S to poškodbo se ubada od turnirja v Adelajdi, na katerem je sicer zmagal.

Novak Đoković je imel že na prvem treningu v Melbournu težave. Foto: Reuters

Po prvem treningu je pomiril navijače

Nole je v Melbournu skrajšal že prvi trening, ki se je končal po vsega 36 minutah. Kmalu po tistem se je 35-letni teniški igralec oglasil in pomiril navijače. "Gre za tetivo, s katero sem imel težave že v Adelajdi. Začutil sem, da me nekaj zateguje, in nisem hotel tvegati, da bi se zgodilo še kaj hujšega. Odigral sem niz in se opravičil Medvedjevu. Razumel je. Samo želim se izogniti večjim težavam pred OP Avstralije," je za Australian News povedal trenutno peti igralec sveta in s tem pomiril svoje navijače.

Mediji še pišejo, da Đokovića ni več na seznamu za trening, v njegovi ekipi pa uradnega vzroka za odpoved niso navedli.

Preberite še: