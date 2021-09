Bo 19-letnica nadaljevala svojo teniško pravljico?

Na letošnjem OP ZDA lahko spremljamo kar nekaj mladih igralcev, ki navdušujejo in z vrhunsko igro presenečajo svoje nasprotnike. Ena od njih je šele 19-letna Leylah Fernandez, ki v New Yorku živi svoje teniške sanje.

Trenutno 73. igralka je v tretjem krogu izločila Naomi Osako, štirikratno zmagovalko turnirjev velike četverice, za tem pa še Angelique Kerber, ki ima v svoji vitrini tri zmage s turnirjev za grand slam. Tokrat bo njena nasprotnica Ukrajinka Elina Svitolina, peta nosilka turnirja. Igralki sta do zdaj med seboj igrali le enkrat, takrat je bila boljša osem let starejša Elina.

Drugi četrtfinalni dvoboj bosta igrali Arina Sabalenka in Barbora Krejčikova, druga in osma nosilka turnirja. Obe igralki sta letos do zdaj zmagali 41 dvobojev in zmagovalka se bo izenačila z Ash Barty, ki ima do zdaj najboljši izkupiček. Belorusinja in Čehinja sta lani igrali v Linzu, kjer je bila po treh nizih boljša Sabalenka.