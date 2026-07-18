Belgijec bo proti Cicipasu lovil prvo turnirsko zmago

Belgijec Raphael Collignon in Grk Stefanos Cicipas sta finalista teniškega turnirja ATP 250 v Gstaadu z nagradnim skladom 612.620 evrov. Sedmopostavljeni Belgijec je v prvem polfinalnem obračunu premagal Argentinca Juana Manuela Cerundola z 1:6, 7:5 (5) in 7:5, Grk pa v drugem Kazahstanca Aleksandra Ševčenka s 6:4, 3:6 in 6:3.

Sedemindvajsetletni Stefanos Cicipas, nekdanja številka 3 na lestvici ATP, je doslej slavil na 12 turnirjih. Zadnjo turnirsko zmago je dosegel februarja lani v Dubaju. Pred tem je bil trikrat najboljši v Monte Carlu, dvakrat v Marseillu, po enkrat pa na zaključnem turnirju v Torinu ter v Los Cabosu, Mallorci, Lyonu, Estorilu in Stockholmu.

Tri leta mlajši Belgijec bo v Švici naskakoval prvo turnirsko zmago.

Gstaad, ATP 250 (612.620 evrov):

- polfinale:

Raphael Collignon (Bel/7) - Juan Manuel Cerundolo (Arg/6) 1:6, 7:6 (5), 7:5;Stefanos Cicipas (Grč) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:4, 3:6, 6:3.

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