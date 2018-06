Avstrijec, ki trenira tudi 12 ur na dan, že ima načrt kako premagati Nadala

V nedeljo bo potekalo še zadnje dejanje, ko se bosta za veliko lovoriko udarila Španec in Avstrijec. Lahko bi rekli da bo to dvoboj starega mačka in igralca nove generacije. Dominic Thiem je v svoji kratki karieri dosegel že veliko uspehov, a v vitrini mu še vseeno manjka lovorika s turnirja za grand slam. Finalista sta do zdaj igrala devet medsebojnih dvobojev, šestkrat je bil boljši Nadal, Thiem pa je Nadala premagal trikrat. Dvakrat sta igrala tudi na Roland Garrosu in obakrat je bil po treh nizih boljši 32-letni Rafa.

"Vem, kako moram igrati proti njemu in imam načrt"

Kljub temu, da je Rafa v tem dvoboju veliki favorit, se 24-letni Avstrijec še zdaleč ne bo predaja. Ravno nasprotno,prepričan je, da lahko Majorčanu prekriža načrte in ga premaga na peščeni podlagi. "Vem, kako moram igrati proti njemu in imam načrt. Vse bom naredil, da se bom izpolnil svoj del načrta," je uvodoma povedal Thiem, ki je Nadala že trikrat premagal na pesku. Nazadnje prejšnji mesec na turnirju v Madridu.

Zaveda se, da Nadalu pariški pesek zelo ustreza

"Če ga bom želel premagati, bom moral igrati tako kot sem v Rimu in Madridu. Prav tako vem, da bo tukaj težje. Zavedam se, da mu razmere tukaj zagotovo bolj ustrezajo. Prav tako je dvoboj na tri dobljene nize povsem druga zgodba. Mislim, da je prav tako dobro, da sem v Parizu že dvakrat igral proti njemu," je dodal trenutno osmi igralec sveta.

Igrati bo moral svoj najboljši tenis

Da bo Dominic Thiem zelo težek nasprotnik, se zaveda tudi kralj peska, kakor imenujejo Rafaela Nadala."V nedeljo me čaka zelo težek dvoboj, saj bom igral proti igralcu, ki trenutno igra vrhunski tenis. Zavedam se, da bom moral igrati svoj najboljši tenis, če bom želel imeti kakšne možnosti. To je dan, ko bom moral še dodatno dvigniti raven svoje igre," je povedal Nadal, ki je v polfinalu po treh nizih premagal Juan Martina del Potra.

"Da, lahko rečem, da je to najtežji nasprotnik"

"On je eden tistih igralcev, ki lahko zmaga na vsakem turnirju, tudi na Roland Garrosu, saj je psihično zelo močan in ima moč. Je zelo kompleksen nasprotnik. Do finala je imel zelo težko pot. Da, lahko rečem, da je to najtežji nasprotnik, s katerim se bom udaril v finalu."