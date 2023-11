V živo: Đokoviću uvodni niz, kakšen bo odgovor Alcaraza?

Italijan Jannik Sinner je prvi finalist zaključnega turnirja sezone v Torinu. V polfinalu je bil boljši od Rusa Danila Medvedjeva s 6:3, 6:7 in 6:1. V finalu v nedeljo ob 18. uri ga čaka zmagovalec dvoboja med Novakom Đokovićem in Carlosom Alcarazom. Srb in Španec se pravkar merita v drugem polfinalu.

Đoković ali Alcaraz?

V večernem terminu se v Torinu merita Novak Đoković in Carlos Alcaraz, prvi in drugi igralec sveta. Srb in Španec sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje, izid je 2:2. Nazadnje sta igrala na turnirju v Cincinnatiju, kjer je bil v treh nizih boljši srbski zvezdnik.

Domačin Jannik Sinner, ki v Torinu kaže dobro formo, si je danes kot prvi zagotovil mesto v velikem finalu. Italijan je v treh nizih strl neugodnega Danila Medvedjeva. Čeprav je bil Medvedjev do zdaj na medsebojnih dvobojih uspešnejši, pa se je na koncu tretje zmage na devetem dvoboju veselil Italijan.

Dvaindvajsetletni Sinner ostaja edini neporaženi igralec na zaključnem turnirju. Dobil je vse tri dvoboje v skupini, z zmago proti zmagovalcu 2020 in finalistu 2021 pa se je kot prvi Italijan uvrstil v zaključno dejanje sezone. Za četrtega igralca sveta bo to največji finale doslej. V karieri ima deset naslovov ATP, štiri je osvojil letos, v finalih pa je izgubil le trikrat.

🇮🇹 SINNER SENDS TURIN CRAZY 🇮🇹@janniksin defeats Medvedev 6-3 6-7 6-1 to advance to the #NittoATPFinals Final in front of an ELECTRIC Turin crowd! 🤩 pic.twitter.com/ytiuqj2Bld — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2023

V prvem nizu je Sinner povedel 3:1 in zadržal break prednosti do konca. V drugem nizu igralca nista oddala začetnega udarca, tako da je odločitev padla šele v podaljšani igri, v odločilnem tretjem nizu pa so 27-letnemu Medvedjevu popustili živci. Najprej je z dvojno napako oddal servis, nato je jezno vrgel lopar in se skregal z domačo publiko, za kar je dobil opomin, na koncu pa se je moral sprijazniti s tretjim porazom proti Južnemu Tirolcu v zadnjih tednih. V začetku oktobra je klonil v finalu Pekinga, konec oktobra pa še v finalu Dunaja.

"Bil je zelo težak dvoboj. Na začetku je bil Danil bolje razpoložen, a sem mu nekako odvzel servis in dobil prvi niz. Nato sem zaigral bolje, predvsem v tretjem nizu sem bil sproščen in agresiven. Tudi servis mi je šel dobro od rok," je dejal Sinner in dodal: "Vse od prihoda v Torino čutim podporo publike in njeno energijo. Res noro, komaj čakam, da vidim, kako bo jutri."

