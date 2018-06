Andreja Klepač proti sestrama Williams, na delu tudi Caroline Wozniacki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo jo na igrišču Suzanne-Lenglen čaka Daria Kasatkina. Igralki sta do zdaj odigrali tri dvoboje, zadnja dva pa je dobila mlada Rusinja, za katero je to prva uvrstitev v osmino finala OP Francije. Največji uspeh Caroline Wozniacki je četrtfinale v letih 2010 in 2017.

Zelo zanimiv dvoboj čaka tudi našo Andrejo Klepač, ki igra v paru s Španko Mario Jose Sanchez Martinez. V osmini finala ju namreč čaka najslavnejši sestrski par Serena in Venus Williams. To bo za njih prvi medsebojni dvoboj.