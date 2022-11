Američan do naslova na turnirju Next Gen

Američan Brandon Nakashima je zmagovalec zaključnega teniškega turnirja Next Gen. V italijanskem Milanu je s 3:0 v nizih premagal Čeha Jirija Lehečko s 4:3, (5), 4:3 (6) in 4:2. S tem je postal peti zmagovalec tega turnirja za najboljše mlade igralce do 21 let.