Alonso najhitrejši na prvem treningu v deževni Suzuki

Nekdanji svetovni prvak v formuli 1 Fernando Alonso je imel v zelo deževnih razmerah najboljši čas prvega treninga pred veliko nagrado Japonske. Na dirkališču v Suzuki je bil 41-letni dirkač Alpine več kot tri desetinke sekunde hitrejši od Ferrarijevih voznikov Carlosa Sainza in Charlesa Leclerca, ki sta pristala na mestih 2 in 3.

Svetovni prvak Max Verstappen je s svojim Red Bullom prevozil le nekaj krogov in se v vse močnejšem dežju vzdržal zelo hitrega kroga. Petindvajsetletnik je zasedel šesto mesto prvega treninga.

Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton je z 2,31 sekunde zaostanka za Alonsom dosegel šele 13. čas.

Če bo Verstappen zmagal na nedeljski dirki v pričakovanih mokrih razmerah in bo imel tudi najhitrejši krog dirke, bo uspešno ubranil naslov.

Svoj drugi naslov svetovnega prvaka lahko doseže tudi v drugačnih pogojih, vendar mora dobiti osem točk več od Leclerca in šest več od moštvenega kolega Sergia Pereza.

Pred 18. od 22 dirk sezone Verstappen v svetovnem prvenstvu vodi pred Leclercom s 104 točkami naskoka, še dve točki več zaostaja Perez.

Proti koncu treninga je prišlo do nesreče, ko je Mick Schumacher (Haas) v osmem, upočasnjenem krogu trčil v oviro steze. V nenehnem dežju je Schumacherju uspelo nepoškodovan izstopiti iz dirkalnika in zapustiti kraj nesreče. Vendar se je na mokri stezi močno poškodoval sprednji del njegovega vozila in zlomila sprednja os.

V preteklih dveh letih dirke za VN Japonske zaradi koronske pandemije ni bilo na koledarju SP, letos organizatorji pričakujejo blizu 190.000 obiskovalcev.