Aljaž Bedene se je prebil na glavni turnir v New Yorku, pestro tudi pri nas

Aljaž Bedene, slovenski teniški igralec, je trenutno v New Yorku, kjer se je skozi kvalifikacije prebil na glavni turnir v New Yorku. Ta namreč nadomešča turnir v Cincinnatiju. Ljubljančan je v drugem krogu kvalifikacij po treh nizih premagal Dennisa Novaka (4:6, 6:3, 6:4).

V glavnem turnirju ga čaka Čilenec

Naš najboljši teniški igralec trenutno kaže dobro formo in je tudi dobra napoved za prihajajoči turnir in pozneje za OP ZDA, ki se začne 31. avgusta. Bedene, trenutno 61. igralec sveta, že pozna svojega nasprotnika v glavnem delu turnirja. To je Čilenec Christian Garin, trenutno 18. igralec sveta. Igralca se do zdaj še nista pomerila. Njun dvoboj bo na sporedu v nedeljo.

Kaja Juvan pred odhodom v ZDA igra na domačem turnirju. Foto: Sportida

V Šešče pri Preboldu bo tudi zanimivo

Ta konec tedna poteka v Šešče pri Preboldu poteka CTA Open. V soboto bodo tam igrali tudi nekateri najboljši. Med moškim bodo igrali Blaz Kavčič, Nik Razboršek, Kočevar Dešman Tom, Mike Urbanija … Med dekleti pa bosta tam Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, ki bosta letos igrali tudi na OP ZDA.