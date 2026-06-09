"Mislim, da bi bilo bolje, da tukaj končamo," je Alexander Zverev, letošnji zmagovalec teniškega turnirja OP Francije, najprestižnejšega turnirja za grand slam, nejevoljno prekinil intervju. Sporno je bilo vprašanje o nekdanjih dekletih, ki sta ga obtožili nasilja.

Alexander Zverev je po dolgih letih le osvojil turnir za grand slam in se zasluženo veselil velike zmage. Brez dvoma je bil v finalu boljši od svojega nasprotnika, a nemški igralec se očitno nikoli ne bo znebil črnega madeža zaradi domnevnega nasilja do dveh svojih nekdanjih deklet – Olge Šaripove in Brende Patee. Z drugo ima Zverev tudi otroka, za katerega je Patea še pred rojstvom dejala, da ga želi vzgajati sama.

Alexander Zverev v družbi svojega očeta Foto: Reuters

Po dvoboju nobenih incidentov, naslednji dan pa …

Že pred turnirjem se je veliko pisalo o njegovem domnevnem nasilju. O celotni zgodbi smo pred dnevi pisali tudi pri nas. Mnogi so se namreč spraševali, ali bo Zverev najmanj priljubljen zmagovalec Roland Garrosa. Med slovesnostjo ni bilo incidenta, je pa bil trenutno tretji igralec sveta pred tem na določenih turnirjih deležen marsikatere opazke.

Očitno ga bo vedno spremljala zgodba o nekdanjih dekletih. Foto: Guliverimage, fotomontaža: Sportal s pomočjo UI

Če je na igrišču vse minilo mirno, pa je neprijetno vprašanje prišlo dan po tem, ko je 29-letni teniški igralec dal intervju za priznani francoski časopis L'Equipe. Med intervjujem je novinar francoskega medija odprl bolečo temo. Še preden je do konca zastavil vprašanje, ga je novopečeni zmagovalec Roland Garrosa prekinil: "Počakajte. Prvič, to ni takšen intervju. Drugič, veste, da so se te obtožbe izkazale za lažne?"

Novinar je svoje vprašanje obrnil in ga želel vprašati, ali se mu zdi pošteno, da nekateri mediji še vedno odpirajo to temo. Pogovor se je zaostril, ko je novinar omenil, da Zverev dan po zmagi ni bil na naslovnici časopisa L'Équipe. "To ni bila moja odločitev. Naredil sem vse, kar sem lahko, in moja nedolžnost je bila potrjena," je odgovoril Nemec, ki je imel v tistem trenutku vsega dovolj.

Ko so ga vprašali, kakšni so njegovi načrti za prihodnost, je vzdihnil in končal intervju. "Ne vem. Mislim, da je bolje, da tukaj končamo."

Ničesar mu niso dokazali

Alexander Zverev je vse skupaj ves čas zanikal in vztrajal, da obtožbe niso resnične. Čeprav Zvereva danes nič več ne bremeni, pa nekateri teh zgodb očitno ne bodo nikoli pozabili in se bo moral soočati s tovrstnimi vprašanji.

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