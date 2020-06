Številni jo vabijo, a jih zavrača, ker ima druge prioritete

Zadnji konec tedna smo v Lukovici pri Domžalah spremljali prav poseben teniški turnir, kjer so se zbrali najboljši slovenski teniški igralci. Pravzaprav je bil to za večino igralcev sploh prvi turnir po koronakrizi. Polona je priznala, da ji je odleglo, da je lahko po dolgem času stopila na igrišče in odigrala dvoboj.

"Jaz sem vedno na voljo, če kdo želi kakšen nasvet." Foto: Sportida

Ogromno pozitivnih stvari in pozitivnih ljudi

"Mislim, da nam vsem manjkata tekmovalni duh in adrenalin. Res se je lepo vrniti na takšen turnir, kot je bil tukaj. Zdi se mi, da je bilo ogromno pozitivnih stvari in pozitivnih ljudi. Prav se mi zdi, da tudi mladinci dobijo prave občutke in kakšno besedo podpore. Jaz sem vedno na razpolago, če želi kdo kakšen nasvet," je uvodoma povedala naša najboljša teniška igralka.

Že zdaj se nekateri sprašujejo, ali bo takšno tekmovanje sploh še kdaj mogoče ponoviti. Naša sogovornica meni, da bo to mogoče izvesti samo takrat, ko ne bo sezone. Igralci so namreč 30 tednov na leto na poti in so na različnih koncih sveta. Vseeno je prepričana, da je takšen turnir zelo pozitiven, saj koristi igralcem.

Za njeno formo že nekaj kar časa skrbi Željko Krajan, ki je sicer tudi njen partner. Foto: Sportida

Teniška igra na tem turnirju ni bila na najvišji ravni, saj so igralci šele pred kratkim lahko začeli normalno trenirati. In v kakšni formi je trenutno naša igralka?

"Mislim, da sem trenutno fizično zelo dobro pripravljena. Tudi na treningih igram dobro. Vidi se, da ni pravega tekmovalnega ritma. Mislim, da sem v zadnjih štirih mesecih igrala osem iger. To se pozna. Vse skupaj je bilo malo bolj napeto kot na treningu. Všeč mi je, da smo lahko igrali."

"Šest, sedem tednov nisem igrala in igra je daleč od tega, kar bi od sebe pričakovala na najvišji ravni. Nimam nobenega pritiska, da bi se moralo to zgoditi skozi dan, dva ali prihodnji teden. Vsi vemo, da se prihodnjih nekaj mesecev še ne bo igralo. Imam dovolj izkušenj, da bom takrat, ko se bo začela sezona, dobro pripravljena."

Vlada velika zmeda, a je vesela, da je bila lahko doma

Teniška sezona je po zadnjih informacijah prekinjena do konca julija. Organizatorji OP ZDA in OP Francije si zelo prizadevajo, da bi v jeseni izpeljali turnir. Kakšna je končna usoda preostalih turnirjev, ne ve še nihče.

"Informacij imam toliko, kot jih imate vi. (smeh, op. p.) Igralci morda izvemo kakšen dan prej, preden gre v javnost. Tako pri ATP kot tudi WTA se mi zdi, da je zmeda. Kot se menjajo pravila zaradi virusa, se tudi pri nas vseskozi menjajo načrti. Veliko turnirjev je pod vprašajem, veliko jih je tudi odpovedanih. Upam, da se to čim prej reši in da pridemo nazaj v ritem. Vseeno lahko rečem, da mi je teh nekaj mesecev ustrezalo brez potovanj," je priznala Hercogova, ki bo kmalu igrala na turnirju v Beogradu. Pričakuje, da bodo tam dvoboji na visoki ravni, in se že veseli novih izzivov.

"Lani sem si dokazala, da se lahko približam najboljšim." Foto: Sportida

Manjkal ji je kakšen bolj odločen udarec

Letošnja sezona je za teniške igralce posebna, saj si težko postavljajo konkretne cilje. Polona Hercog je trenutno 45. igralka na svetu, a meni, da se s svojo najboljšo igro lahko zavihti med 20 najboljših igralk.

"Včasih mi je zmanjkal kakšen odstotek, da naredim še korak naprej. Zdi se mi, da je predvsem v ženskem tenisu, če si dovolj stabilen in če dovolj verjameš, mogoče narediti velik preskok. Lani sem si dokazala, da lahko pridem blizu najboljšim. Kot sem že dejala, morda mi je manjkal kakšen bolj odločen udarec za večji preboj. Zdi se mi, da boljše šole kot lani nisem imela. Tako se tudi največ naučim in mi da misliti za naprej. Verjamem, da lahko igram v drugem tednu turnirjev za grand slam, če igram tako, kot znam," je pripovedovala 29-letnica, ki ima v svoji vitrini tri zmage s turnirjev serije WTA. Zadnjič je zmagala lani v švicarskem Luganu, ki je letos odpadel. "Škoda, da je odpadlo, po drugi strani je v redu, ker mi nihče ne more vzeti trofeje (smeh, op. p.).

Polona Hercog je znana po dobrem začetnem udarcu. Foto: Sportida

Vsa povabila moških igralcev zavrača

Pogosto dobiva povabila moških teniških igralcev, ki bi z njo radi igrali v igri mešanih dvojic. A Polona je odločena, da bo svoje priložnosti iskala v posamični konkurenci. "Po navadi si moški želijo igrati z menoj, ker vedo, da imam dober servis in imam velik razpon. To pomeni, da pokrijem veliko terena. Bilo je nekaj pogovorov na to temo, ampak zame so vseeno prioriteta posamični dvoboji."

Popuščanja ni bilo Polona Hercog in Dalila Jakupović po dvoboju Foto: Sportida

Visokorasla Mariborčanka je na dobrodelnem turnirju odigrala dva dvoboja. V soboto je igrala v mešanih dvojicah z Blažem Rolo, v nedeljo pa je v posamični konkurenci igrala proti Dalili Jakupović. Čeprav je imel turnir dobrodelno noto, na igrišču ni bilo šale.

"Nisem bila prepričana, kako bo vse skupaj delovalo in kako resno bo. Vseeno se na koncu igra za ponos. Videla sem, da so tudi mladi igrali zares, seveda potem ni popuščanja."