Pri Planinskem društvu Kranj se intenzivno pripravljajo na izdajo alpinističnega dnevnika Nejca Zaplotnika, v katerem je med letoma 1969 in 1971, z nalivnim peresom temeljito, iskreno in doživeto opisal vzpone in dogodivščine tistega obdobja. Dnevnik bodo v samozaložbi izdali spomladi, vsa sredstva, zbrana s prodajo knjige, pa bodo namenjena odseku Nejca Zaplotnika, ki bo združeval pohodnike z drugačnimi zmožnostmi.

"Gospod je torej stopil na goro Sinaj, na vrh gore, in Gospod je poklical Mojzesa na vrh gore.

Mojzes je stopil gor.

Torej sta tudi Bog in Mojzes hodila v hribe!"

To je eden prvih stavkov v alpinističnem dnevniku, ki ga je Nejc Zaplotnik pisal med letoma 1969 in 1971.

Nekaj misli iz alpinističnega dnevnika Foto: Alenka Teran Košir

Dnevniški zapisi, ki jih je z nalivnim peresom pisal v zvezek A4 formata, so drugačni kot njegova še vedno aktualna knjiga Pot, ki je izšla pred 40 leti, v obliki žepnice in v visoki nakladi osem tisoč izvodov. Globoko izpovedna knjiga, h kateri se vračajo starejše in mlajše generacije, je še vedno velika uspešnica.

Globoko izpovedno knjigo z naslovom Pot, ki je s številnimi ponatisi in vedno novimi bralci prerasla v kultno, tudi 40 let po njeni izdaji prebirajo tisti, ki plezajo, in tisti, ki se proti goram ozirajo zgolj od daleč. Foto: STA

Zaplotnik je v alpinističnem dnevniku, ki ga je kot gimnazijec pisal od svojega 17. do 19. leta, podrobneje in doživeto popisal vzpone, ki jih je opravil v tistem času, ter odstiral ozadje alpinizma, ki je bil nekoč bistveno drugačen, morda celo bolj romantičen kot danes.

Gore je v mlajših letih večinoma odkrival s svojim najboljšim prijateljem in soplezalcem Tonetom Perčičem, s katerim sta bila kot rit in srajca vse od prvega razreda osnovne šole.

Če je knjigo Pot začel pisati leta 1979 v Manangu pod Anapurnami v nepalski Himalaji, je Zaplotnik svoj alpinistični dnevnik pisal in dopolnjeval v Sloveniji. Na 108 straneh je 195 vpisov.

Planinsko društvo Kranj bo Alpinistični dnevnik Nejca Zaplotnika izdalo v samozaložbi. Če bi izdajo knjige želeli finančno podpreti, to lahko storite z nakazilom na transakcijski račun SI56 6100 0002 6541 196 pri Delavski hranilnici d.d.

Snemanje dokumentarnega filma kot uvod v izdajo dnevnika

Glavni povod, ki je spodbudil idejo o knjižni izdaji Zaplotnikovega alpinističnega dnevnika, je bilo snemanje dokumentarnega filma o njem, ki se ga je lotil avtor Borut Marter.

Zaplotnika je skozi pripovedovanje ljudi, ki so mu bili najbliže, torej njegove družine, prijateljev in soplezalcev, predstavil ne samo kot vrhunskega športnika in alpinista, ampak predvsem kot izjemnega človeka, ki je znal živeti življenje v njegovi polnosti, ne ozirajoč se na začudenje in nestrinjanje s strani okolice.

Zaplotnikovo žilico za pisanje prepoznala že profesorica slovenščine

Perčič v filmu izpostavi tudi njegovo izjemno pisateljsko nadarjenost, ki jo je odkrila že profesorica slovenskega jezika na gimnaziji Kranj. Ta je sicer običajno skoparila s pohvalami na račun pisanja njenih dijakov, v primeru Nejca pa naredila izjemo.

Vrednost njegovega pisanja so prepoznali tudi v PD Kranj, ki so takoj, ko je Nejčev prijatelj in soplezalec Tomaž Jamnik Mišo, njegov dnevnik (družina ga je hranila skupaj s preostalimi materialnimi spomini na njegovo življenje), prinesel na enega od snemalnih dni, v njem prepoznali unikatnost in dragocenost.

Eden od citatov iz knjižne uspešnice Pot.

Sredstva od prodaje namenjena planincem različnih zmožnosti

Njegovo življenjsko sopotnico in mamo njunih treh otrok Mojco Zaplotnik Jamnik so zaprosili za dovoljenje, da bi dnevnik izdali v knjižni obliki in omogočili, da bi v njegove zapise pogledala tudi širša javnost. Ta je idejo o izdaji dnevnika pozdravila in odobrila, še posebej zato, ker bodo sredstva, ki jih bodo kranjski planinci zbrali s prodajo dnevnika, namenjena novoustanovljenemu odseku v tamkajšnjem društvu, gre za odsek Nejca Zaplotnika, ki bo združeval pohodnike z različnimi zmožnostmi.

Njegov načelnik bo nekdanji vrhunski paraplavalec Darko Đurić - nedavno smo ga gostili v rubriki Druga kariera - ki bo za knjigo pripravil spremno besedo.

Planinsko društvo Kranj, ki ga vodi Primož Černilec, je tudi sicer tesno povezano z dediščino velikega Nejca Zaplotnika, ki je bil član alpinističnega odseka omenjenega društva. Pred stavbo, v kateri domuje PD Kranj, stoji njegov doprsni kip, v kletnih prostorih imajo Nejčevo sobo, namenjeno druženju njihovih članov.

Doprsni kip Nejca Zaplotnika pred stavbo, v kateri domuje PD Kranj, stoji od leta 2011.

Ilustracije bo prispeval avtor legendarnega Vučka

Pri pretapljanju dnevnika v knjigo sodeluje skupina ljudi, ki se izredno srčno in premišljeno loteva projekta.

Nejčev rokopis je v pretipkano verzijo spravil Marter, avtor prej omenjenega dokumentarnega filma o Nejcu Zaplotniku, za lektorske popravke je poskrbela Katarina Klajn, sicer učiteljica slovenščine in francoščine na Osnovni šoli Šenčur.

Pri vsebinskem delu sodeluje Perčič, ki je bil del večine odprav, ki jih Zaplotnik opisuje v svojem dnevniku, priznani akademski slikar in karikaturist Jože Trobec, avtor ene najbolj prepoznavnih olimpijskih maskot Vučka, pa je pripravil ilustracije, ki bodo na hudomušen način popestrile knjigo, uredil pa bo tudi njeno končno podobo.

Alpinistični dnevnik bo predvidoma izšel 15. aprila 2022, na dan rojstva Nejca Zaplotnika. Če ga 24. aprila 1983 ne bi odnesel plaz, ki se je zrušil z južne stene Manasluja v Himalaji, bi ta dan praznoval 70. rojstni dan.

Zaplotnik na vrhu Velike Mojstrovke Foto: Tone Perčič