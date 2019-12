Srbski košarkar pretepel ženo? Zdaj odgovarja ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji srbski košarkarski zvezdnik Milan Gurović se je znašel v policijskem primežu, potem ko ga je žena prijavila zaradi domnevnega fizičnega nasilja nad njo in njuno mladoletno hčerko. "Svojo resnico" zdaj pojasnjuje v pogovoru za Blic.

V srbskem medijskem prostoru prah dviguje zgodba nekdanjega reprezentanta Milana Gurovića, ki se je vrnil s policijskega pridržanja. Tam se je znašel zaradi prijave o fizičnem nasilju. Spravil naj bi se namreč na svojo ženo in 16-letni hčerko.

Policijske podrobnosti niso znane. Zdaj pa se je oglasil Gurović in pogovoru za spletno stran Blic potrdil družinski incident, a krivdo v dobršni meri zvalil na soprogo. "Želim se ločiti. Ona ne, saj imam denar," pravi Gurović. "Prišel sem domov. Ona me je pljuvala. Jaz sem jo prijel za vrat in odrinil," pravi. Zanimiv je tudi dodatek o hčerki, ki naj bi se vmešala v spor. "Hčerko sem le odrinil, pri tem porezal z nohtom, tako da je imela manjšo prasko," je dejal.

Gurović, ki bo prihodnje leto dopolnil 45 let, je sicer član enega od zlatih rodov srbske košarke. Leta 2001 je bil s tedanjo Zvezno republiko Jugoslavijo evropski, leto zatem pa še svetovni prvak. Na klubski ravni je zamenjal več uglednih delodajalcev. Med drugim je igral tudi za Barcelono, AEK, Unicajo in oba beograjska velikana Crveno zvezdo ter Partizan. Po karieri je zajadral v trenerske vode.