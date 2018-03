Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 2005 je Slovenija v Celju pred 8000 navijači odigrala tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2006 proti Belorusiji in remizirala z 1:1. Za Slovence je edini gol zabil Aleksandar Rodić, je bila pa četa Branka Oblaka na tej tekmi grdo oškodovana, saj so arabski sodniki po očitnem prekršku nad Rodićem v kazenskem prostoru sprva pokazali na belo točko, nato pa si po posredovanju Belorusov premislili.

Zgodilo se je še ...

Leta 1991 je vratar nogometnega moštva Everton in reprezentance Walesa, Neville Southall, proti ekipi Aston Villa za svoj klub odigral že svojo jubilejno 500. tekmo. Southall, ki je s skupno 578 nastopi v obdobju 1981-98 pri Evertonu še vedno rekorder, z 92 pa tudi v velški izbrani vrsti, je bil v Angliji izbran za nogometaša leta 1985, kar je za vratarje izjemno redka počastitev.

Leta 1999 je v 70. letu umrl Igor Netto, nekdanji reprezentant Sovjetske zveze, ki jo je leta 1956 popeljal do zlate medalje na olimpijskih igrah v Melbournu. Zbral je 54 reprezentančnih nastopov in zabil štiri gole. Za moskovski Spartak je igral na 367 tekmah in zabil 37 golov, po koncu nogometne kariere pa je bil hokejski trener.

Leta 2013 je Serena Williams v finalu teniškega turnirja v Miamiju s 4:6, 6:3 in 6:0 premagala Marijo Šarapovo in se s šesto zmago na tem prizorišču izenačila s Chris Evert, Steffi Graf in Martino Navratilovo.

Rodili so se ...

1939 nekdanji francoski nogometaš Robert Herbin

1943 nekdanji slovenski nogometaš Jano Rant

1946 nekdanji irski nogometaš Eoin Hand

1960 nekdanji madžarski nogometaš Peter Disztl

1963 nekdanji ukrajinski nogometaš Oleksiy Mykhailychenko

1972 nekdanji češki nogometaš Karel Poborsky

1973 nekdanji češki nogometaš Jan Koller

1974 nekdanji hrvaški nogometaš Tomislav Butina

1976 nekdanji atlet Obadele Thompson iz Barbadosa

1978 nekdanji češki nogometaš Édouard Cissé

1986 španski nogometaš Sergio Ramos