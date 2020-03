Med prvimi športniki, ki niso samo na široko odprli svojih denarnic in finančno podprli zdravstvenih prizadevanj v boju proti koronavirusu, ampak se prostovoljno podali v t. i. prve bojne linije, je britanski paranamiznoteniški igralec, dvakratni udeleženec paralimpijskih iger Kim Daybell.

Britanski paranamiznoteniški igralec Kim Daybell je načrtoval, da bi v tem tednu končal svoje delo v bolnišnici in se povsem posvetil pripravam na paralimpijske igre v Tokiu, a se mu je svet postavil na glavo. Igre so prestavljene, on pa v bolnišnici kot zdravnik opravlja 12-urne izmene. Foto: Getty Images

27-letni Daybell, ki se je rodil s Polandovim sindromom, prirojeno enostransko motnjo v razvoju prsne mišice, je leta 2018 končal medicinsko fakulteto in vse od takrat kombiniral ukvarjanje s športom in delo v zdravstvu. Takoj ko so se na Otoku začele kazati vse razsežnosti pandemije, je šport in priprave na paralimpijske igre v Tokiu (še pred njihovo prestavitvijo) postavil na stranski tir in se povsem posvetili delu v bolnišnici Whittington Hospital v severnem delu Londona.

Številni športniki pomagajo tudi finančno, z brezplačnim oddajanjem stanovanj za zdravstvene delavce, razvažanjem brezplačnih kosil za ranljive skupine in podobno.Angažirale so se tudi organizirane navijaške skupine , ki pomagajo pri razvažanju potrebščin in hrane za socialno ogrožene, z malenkostmi in pozornostmi razveseljujejo zdravstvene delavce in podobno.

"Poskušam pomagati po svojih najboljših močeh," je povedal za spletno stran British Para Table Tennis. "Veliko ljudi se v teh časih spoprijema z občutki nemoči, zato čutim, da imam srečo, da imam znanje, s katerim se lahko bojujem v trenutni situaciji. Namizni tenis je zdaj razumljivo povsem na stranskem tiru, a vem, da me čaka, takoj ko se stvar poleže.

Foto: Getty Images

Za zdaj je pomembno samo to, da se osredotočimo na to, da ostanemo zdravi in poskrbimo drug za drugega," je povedal Daybell, dvakratni udeleženec paralimpijskih iger (Veliko Britanijo je zastopal na domačih igrah v Londonu leta 2012 in štiri leta pozneje v Riu de Janeiru) in dobitnik bronastega odličja na igrah Commonwealtha leta 2018.

"Moj prvotni načrt je bil, da v tem tednu dokončam obveznosti v bolnišnici in se potem naslednje štiri mesece posvetim treningom za paralimpijske igre. No, zdaj namesto tega prehajam na 12-urni delovnik v bolnišnici," je povedal v intervjuju za Mornigstaronline.

Sekretarka ŽNK Radomlje na vstopni točki za sprejemanje bolnikov z morebitno okužbo



Tudi slovenski športniki in športni delavci so se dejavno vključili v prizadevanja za zajezitev števila okužb z novim koronavirusom. V prvi bojni vrsti je tudi Manca Jereb, fizioterapevtka po stroki, sicer pa sekretarka Ženskega nogometnega kluba Radomlje.



Ker so izvajanje preventivnih dejavnosti zaradi novih ukrepov že pred časom prekinili, se je v Zdravstvenem domu Domžale pridružila ekipi, ki na vstopni točki sprejema in izvaja triažo bolnikov z morebitno okužbo z virusom sars-covid-19.



Foto: osebni arhiv

Fizioterapevtka in sekretarka Ženskega nogometnega kluba Radomlje Manca Jereb dela na vstopni točki za sprejem bolnikom z morebitno okužbo z novim koronavirusom v Zdravstvenem domu Domžale. Foto: osebni arhiv "Oblečeni smo v zaščitne plašče, zaščiteni z vezirji, rokavicami in zaščitnimi maskami. Po novem naš delavnik traja 14-ur, kar pomeni, da delamo v tednu nekaj celodnevnih dni, druge dni smo prosti.



Delo se je sicer spremenilo, a smo odlično organizirani, s sodelavci se super razumemo," pravi Jerebova.



Gasilci in pripadniki Civilne zaščite so jim uredili šotor in ogrevanje, hrano jim dostavljajo, v petek so jih s picami presenetili tudi igralci Nogometnega kluba Radomlje.

"Skrb za zdravje zdravstvenih delavcev je na najvišji ravni," poudarja sogovornica. "Vsak dan nam ob prihodu na delo izmerijo temperaturo in izpolnimo vprašalnike o morebitnih znakih respiratornega obolenja. Zavedamo se, da je virus izredno nalezljiv in ob nepazljivosti hitro lahko okužiš večje število ljudi, tudi če nimaš prav nobenih simptomov. Tudi doma sem se preventivno in zaradi varnosti domačih odločila za samoizolacijo."

Jerebova je ob tem izpostavila pripravljenost in povezanost vseh zdravstvenih delavcev, ki se vsakodnevno z nasmehi na obrazih spopadajo z izzivi, ki jih prinaša koronavirus, in se v imenu delavcev Zdravstvenega doma Domžale zahvalila vsem, ki jim pomagajo. "Ob taki podpori vodstva, sodelavcev in vseh prostovoljcev se s trenutno situacijo veliko lažje spopadamo," sporoča.