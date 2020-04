Letni program športa ostaja enak, kot je bil predviden pred krizo

"Je pa vlada v luči krize zaradi koronavirusa že pred tem črtala vse investicije na celotnem ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da se pokrije druga, ta čas pomembnejša področja. Na direktoratu za šport smo tako že pred časom odpovedali letošnji razpis za investicije, prvotno vreden 3,6 milijona. Razpis za letni program športa, prek katerega se denar za šport namenja iz državnega proračuna, pa je tako kot ostali podaljšan za na čas po epidemiji," je povedala Poljanka Pavletič Samardžija.

Direktorica direktorata za šport na pristojnem ministrstvu je dejala, kako si prizadevajo, da bi bil šport vključen v vse interventne zakone in protikrizne ukrepe, ki jih pripravlja vlada in sprejema državni zbor. "Prav je, da so vanje vključeni tako samostojni športni delavci, klubi in društva ter na drugi strani poklicni športniki. Torej celoten spekter slovenskega športa. Ta je del gospodarstva, ki se mora ponovno zagnati, ko bodo ponovno zaživele dejavnosti v državi."

Foto: Vid Ponikvar

V skladu s nacionalnim varnostnim načrtom je direktorat sodeloval pri ukrepih za prepoved opravljanja športne dejavnosti na stadionih in dvoranah v okviru prepovedi zbiranja na javnih mestih ter drugih tovrstnih ukrepih za zajezitev epidemije. Drugih pristojnosti sedaj nima, posredno sodeluje pri pripravi interventnih ukrepov vlade, neposredno pa se sedaj ukvarja z zaostalimi upravnimi postopki, tako kot večina javne uprave z delom od doma.