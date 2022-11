Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta konec tedna se v nekaterih slovenskih krajih začenjajo prvi sejmi rabljene smučarske opreme v tej sezoni. Največ ponudbe in povpraševanja vlada za otroško smučarsko opremo, vedno več je zanimanja tudi za opremo za turno smučanje. Objavljamo seznam terminov smučarskih sejmov.

Bliža se čas, ko bodo tisti, ki se smučarskim užitkom na snegu tudi letos ne nameravajo odpovedati, morali poskrbeti za ustrezno smučarsko opremo. Medtem ko odrasli lahko pri enaki opremi vztrajajo več let, je pri otrocih menjava smuči, smučarskih čevljev in kombinezona bolj pogosta in si sledi skorajda iz leta v leto.

Idealna priložnost za osvežitev smučarske garderobe se ponuja na sejmih rabljene opreme, ki jih organizirajo smučarski klubi, športna društva ali združenja učiteljev in trenerjev smučanja.

Običajno je to prostor, kjer se sklepajo zelo ugodne kupčije. Kjer kupec tisto, kar išče, dobi po ugodni ceni, prodajalec pa zasluži s tistim, česar se želi znebiti.

Foto: STA

Prvi so v tej sezoni v smučarski sejem zakorakali v Novem mestu, konec tedna jim sledijo v Tolminu, Semiču, Tržiču, Kopru in Celju.

Nakupujejo tudi "dobri možje"

Po besedah Luke Založnika, predsednika Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Kranj, ki sejem rabljene smučarske opreme skupaj z Mestno občino Kranj organizira v kletnih prostorih trgovskega centra Supernova Mercator Primskovo v Kranju, na sejmih kupujejo smučarski navdušenci vseh starosti.

Kot zanimivost opaža, da je največ kupcev podedovalo nakupovanje iz roda v rod. "Če so starši kupovali opremo na sejmih, to sedaj s ponosom kupujejo njihovi odraščajoči otroci. Slišimo ogromno komentarjev o tem, da jim je tukaj že oče kupil prve smučke," je povedal Založnik.

Foto: STA

Največ povpraševanja po otroški smučarski opremi

"Zagotovo največ prodamo otroške opreme, saj vemo, da jo otroci vsako leto prerastejo. Prodajamo kakovostno opremo po nižjih cenah, kar je tudi razlog, da privabimo ogromno ljudi. Na sejem pridejo tudi 'dobri možje', kjer nakupijo opremo, da potem razveselijo naše najmlajše z novoletnimi darili."

Največ povpraševanja je po alpskih smučeh in smučarskih čevljih. "Imamo tudi kar nekaj izbire drsalk, tekaške opreme in turne opreme. Še posebej pri turni opremi smo na zadnjem sejmu zaznali porast povpraševanja. Pričakujemo, da bo letošnje leto tudi več izbire te opreme."

Kaj pa cene? "Cene se prilagajajo cenam nove opreme, pri čemer je rabljena oprema za približno 20 odstotkov ali več nižja od nove opreme. Seveda pa ponudba in povpraševanje naredita svoje," pravi sogovornik.

V Kranju se sejem rabljene smučarske opreme začenja danes, 17. novembra, trajal pa bo do nedelje, 20. novembra.

Foto: STA

Po dveh koronskih letih spet sejem v Celju

Tudi v Celju bodo ta konec tedna (od 18. do 20. 11.) priredili smučarsko tržnico. Dogodek v prostorih Celjskega sejma, v hali A , bo nedvomno razveselil celjske smučarske navdušence, saj sejma zadnji dve leti zaradi epidemije covid-19 in s tem povezanih ukrepov niso mogli izvesti.

Urška Cmok iz Smučarskega društva Snežak Celje nam je povedala, da so na smučarskem sejmu do zdaj največ kupovale družine z malimi otroki, saj ti opremo najhitreje prerastejo, sicer pa sejem obiskujejo ljudje vseh starosti.

"Največ zanimanja je za smuči in smučarske čevlje, ta trend je po navadi vsako leto enak. Cene določijo ljudje sami, odvisna pa je od starosti in kakovosti opreme. Če ocenim čez palec, bi rekla, da je bila rabljena oprema na voljo nekje do 50 odstotkov ceneje (mogoče manj) kot v trgovini. Kakšne cene lahko pričakujemo letos, težko ocenim."

Foto: STA

Ljubljanski sejem obišče več kot deset tisoč ljubiteljev smučanja

Največ kosov smučarske opreme običajno ponujajo na sejmu rabljene smučarske opreme v Ljubljani, ki ga organizira Smučarsko društvo Snežinka. Letošnja izvedba bo že 53., na sporedu pa bo med 24. in 27. novembrom, med 10. in 20. uro, na Gospodarskem razstavišču.

Tudi tam največ ponudbe in povpraševanja vlada za otroško smučarsko opremo (še posebej vroča roba so smuči do dolžine 150 cm in smučarski čevlji manjših številk), ki je, po besedah enega od organizatorjev Tomaža Žugla, lahko tudi za polovico cenejša od nove.

Vedno več je zanimanja za opremo za turno smučanje, še posebej po obdobju epidemije covid-19, ki je ponudba ne dohaja. Enako je z opremo za smučarski tek, po kateri je precej povpraševanja, ponudba pa je bolj skromna. Na voljo so tudi drsalke in tekaške smuči, s tem da sprejemajo zgolj smuči z novejšimi sistemi vezi. Sprejemajo tudi bunde in smučarske hlače, a po besedah Žuglja zanje običajno ne vlada prav veliko zanimanje.

Foto: STA

Cene določajo na podlagi dogovora s prodajalcem. "Mi ceno predlagamo, kupec pa se mora z njo strinjati. Če so zahteve nenavadne, kakšno stvar tudi zavrnemo. Sicer pa se trudimo, da predlagamo sprejemljivo in realno ceno, da ni predrago. Težko je oceniti, koliko se da na sejmu prihraniti, saj so nekateri artikle uporabljali le eno sezono, nekateri pa precej več, a na splošno ocenjujem, da se da kupiti tudi za polovico ceneje, kot je to v trgovini. Smuči se da dobiti tudi že za 60 evrov," je povedal Žugel.

V Ljubljani letno v povprečju v prodajo dobijo šest tisoč artiklov, v štirih dneh pa se na sejmu zagotovo zvrsti več kot deset tisoč ljudi.

Tudi na Obali veliko zanimanja za smučanje

Sejem rabljene smučarske opreme bodo ta konec tedna izpeljali tudi v Portorožu. Morda se na prvi pogled zdi, da na obali ni zanimanja za zimske športe, a kot pravi Miro Mušič iz Smučarskega kluba Portorož, to nikakor ne drži. "Zanimanja je kar precej, na Obali namreč smuča zelo veliko ljudi."

Foto: STA

Zadovoljni so tudi z obiskom sejma smučarske opreme, ki bo letos na sporedu že 35. leto. "V povprečju nam stranke prinesejo med 700 in 800 artiklov, sejem pa obišče okoli dva tisoč ljudi. Sprejemamo vse, tudi tekstil. Največ zanimanja je za otroško opremo. Tisto, kar je bolje ohranjeno, prodamo takoj, zato je treba pohiteti.

Kar zadeva cene, jih predlagajo cenilci, to so običajno učitelji smučanja, ki se spoznajo na smučarsko opremo. Če se lastnik s ceno ne strinja, sprejmemo njegovo. Ponudnik ima vedno prav. Cene so sicer zelo ugodne. Par smučarskih palic je mogoče dobiti že za pet evrov, za srednje ohranjene otroške smuči boste odšteli med 40 in 60 evri," je povedal Mušič. "S sejmom nihče ne obogati, je pa dober za obe strani. Nekdo se znebi opreme, ki je ne potrebuje več, drugi pa jo dobi za ugodno ceno," pravi sogovornik iz SK Portorož.

Kaj se zgodi z opremo, ki je ne prodajo?

Z opremo, ki je na sejmu ne prodajo in jo lastnik pozabi ali namenoma ne pride iskat, organizatorji sejma razpolagajo različno. V Celju jo na primer porabijo za izvajanje smučarskih tečajev. "To pomeni, da jo v času tečajev posodimo kakšnemu tečajniku, ki nima opreme, si je ne more privoščiti ali pa na tečaj prinese napačno, preveliko ali premajhno," so nam pojasnili pri Snežaku, pri ljubljanskem smučarskem klubu Snežnika pa romajo v smeti, saj ostane zgolj slaba roba.

V Tržiču, kjer bodo sejem rabljene smučarske opreme izvedli ta konec tedna (18. in 19. 11.), jo predajo osnovnim šolam, ki opremo izkoristijo za uporabo v šolah v naravi in tako pomagajo otrokom iz družin, ki si nakupa smučarske opreme ne morejo privoščiti, ali pa jo podarijo lokalnim športnim klubom.

Foto: STA