Brskanje po arhivih preteklosti, ki je zbudila zanimanje vseh, od branjevk do Tita

Trinajstega maja 1979 bo minilo natanko 40 let, odkar sta se Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj kot prva Slovenca, takrat Jugoslovana, povzpela na Mount Everest, z 8.848 metri najvišji vrh na svetu. Slovenski planinski muzej želi obletnico zaznamovati z evidentiranjem in zbiranjem predmetov, fotografij in drugih spominov, ki so na različne načine povezani s streho sveta. Zbiralna akcija se začenja z današnjim dnem.

Alpinistična odprava Everest leta 1979 je bila projekt vse Jugoslavije. Vsaj tako bi lahko sklepali po vsesplošnem zanimanju, ki je na območju nekdanje skupne države vladalo zanjo.

Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj sta 13. maja 1979 kot prva Slovenca (Jugoslovana) stopila na vrh Everesta.

Kot nam je v enem od pogovorov povedal Andrej Štremfelj, skupaj s pokojnim Nejcem Zaplotnikom prvi Slovenec, ki se je povzpel na vrh Everesta, je bila tematika tako zanimiva za širšo javnost, da so se celo branjevke na sarajevski tržnici pogovarjale o vsakodnevnem napredku jugoslovanske odprave. Redno spremljanje sta omogočila dva radioamaterja, ki sta dogajanje, ne sicer tako podrobno kot danes internet, pa vendar vsaj malo približala javnosti.

"Ljudje so spremljali, kje smo, ali nam veter otežuje pogoje, katera naveza poskuša napredovati in podobno. Poleg tega je Everest poseben že zato, ker je Everest, pa tudi pred odhodom v Himalajo smo bili deležni ogromno medijske pozornosti," se spominja Štremfelj. Foto: Vid Ponikvar

Štremfelj: Deležni smo bili ogromne medijske pozornosti

"Če izvzamemo Humarjev vzpon na Daulaghiri in vso spremljajočo podporo na internetu, lahko rečem, da je bil naš vzpon na Everest daleč najbolj odmeven alpinistični podvig pri nas. Novice iz Himalaje so bile zaradi pomoči radioamaterjev redne, kar je bilo, v nasprotju z današnjimi časi, ko ima že skoraj vsak alpinist svoj satelitski telefon, nekaj posebnega.

Ljudje so spremljali, kje smo, ali nam veter otežuje pogoje, katera naveza poskuša napredovati in podobno. Poleg tega je Everest poseben že zato, ker je Everest, pa tudi pred odhodom v Himalajo smo bili deležni ogromno medijske pozornosti," se je spominjal Štremfelj.

Štirinajst članov alpinistične odprave Everest 1979 se je ponovno srečalo februarja letos na Festivalu gorniškega filma: z leve Igor Tekavčič, Vanja Matijevec, Roman Robas, Marko Štremfelj, Ivč Kotnik, Stane Klemenc, Andrej Štremfelj, Tone Škarja, Stipe Božić, Bojan Pollak, Viki Grošelj, Vladimir Mesarić, Marjan Raztresen in Jože Zupan. Foto: Igor Kuster/Festival gorniškega filma

25 alpinistov, 14 jih je še živih

Jugoslovansko alpinistično odpravo na Everest je sestavljalo 25 alpinistov, po pet iz vsake republike, kot je zahtevala posebna kvota. Med člani odprave je vladal močan kolektivni duh, vsi so delali za enega in eden za vse.

Danes je živih še 14 članov odprave. Februarja letos so se v okviru festivala gorniškega filma zbrali na Štremfljevem predavanju o vzponu na Everest.

Fotografija iz koledarja Everest 79. Foto: Ana Kovač

"Želeli smo si, da bi se vsaj nekomu od nas uspelo povzpeti na vrh, da bi ob vrnitvi v domovino lahko rekli, odprava je bila uspešna in naše delo ni bilo zaman," se spominja Štremfelj, ki se je leta 1990 znova povzpel na Everest, takrat skupaj z ženo Marijo. Postala sta prvi zakonski par z Everestom "za pasom".

"Plezali smo prvenstveno smer po zahodnem grebenu, ki še danes velja za eno od najtežjih smeri na Everest, in to v klasičnem himalajskem slogu, kar pomeni ogromno fizičnega dela, ne toliko uživanja, kot ga čutimo med plezanjem brez fiksnih vrvi," je glavne poudarke vzpona na osemtisočak povzel Štremfelj.

Člani odprave so pod vodstvom Toneta Škarje, vodje odprave, s pomočjo 15 šerp do baznega tabora znosili kar 21 ton opreme in hrane.

Poziv iz Slovenskega planinskega muzeja

V Slovenskem planinskem muzeju predvidevajo, da je po domovih še ogromno predmetov, povezanih z odpravo.

Morda so to predmeti, s katerimi so alpinisti dosegli vrh, pripomoček iz baznega tabora ali pa kamenček, ki je ostal v žepu s trekinga na območju Everesta, so muzejski delavci zapisali v dopisu, ki ga bodo v teh dneh poslali na več naslovov in ga objavili tudi na družbenih omrežjih.

Saša Mesec, kustodinja Slovenskega planinskega muzeja, in direktorica muzeja Irena Lačen Benedičič s koledarjem fotografij z odprave na Everest leta 1979 Foto: Ana Kovač

"Ena od naših nalog je tudi oprezanje na terenu za zanimivimi predmeti oziroma evidentiranje predmetov, ki so lahko morebitna kulturna dediščina," je pojasnila kustodinja Slovenskega planinskega muzeja Saša Mesec, "da vemo, kdo jih hrani in da bi jih morebiti lahko enkrat v prihodnje uporabili pri razstavi.

Iščemo najrazličnejše predmete, povezane z Everestom, še posebej pa bomo veseli predmetov, ki s seboj nosijo zgodbo, po možnosti za zdaj širši javnosti še neznano. Želimo ujeti tudi duh tistega obdobja, ki je bil precej drugačen, kot je današnji. Že zdaj nekaj predmetov imamo, od obutve, oblačil, spominskih zastavic, koledarja Everest 79 … Seveda pa si jih želimo še več."

Višinske čevlje Nejca Zaplotnika z Everesta hranijo v Gorenjskem muzeju v Kranju. Leta 2011 so jih skupaj z Zaplotnikovim fotoaparatom, oblačili, pisalnim strojem in drugim razstavili v Mestni hiši Kranj. Foto: STA

Preverili smo pri članih odprave ...



Poklicali smo nekaj članov legendarne odprave in preverili, ali se v njihovi kleti nemara skriva še kak zanimiv kos preteklosti.



Štremfelj je dejal, da je vse, kar je imel, že podaril muzejem, tudi Mojca Zaplotnik Jamnik, vdova Nejca Zaplotnika, je dejala, da je večino predmetov razdala muzejem, medtem ko so volnena oblačila pojedli molji. Danilo Cedilnik Den je povedal, da so mu ostali samo spomini, ki tako ali tako štejejo največ, medtem ko je Viki Grošelj zagotovil, da bo se bo v njegovih omarah zagotovo našlo še kaj, kar bi bilo vredno obujanja spominov.

V Slovenskem planinskem muzeju si želijo, da bi donatorji predmete muzeju podarili ali vsaj posodili. Na ogled bodo 13. maja, natanko 40 let po tem, ko sta Štremfelj in Zaplotnik kot prva Slovenca stopila "na vrh" sveta.

Predmete zbirajo med 3. in 25. aprilom 2019. Za vse informacije pišite na e-naslov sasa.mesec@planinskimuzej.si oziroma pokličite +386 (0)8 380 67 31.

Obletnico bodo zaznamovali tudi v Gorenjskem muzeju v Kranju (leta 2011 so pripravili razstavo o Nejcu Zaplotniku), kjer bo v sklopu medinstitucionalnega projekta Neverjetne gore 14. maja na ogled fotografska razstava o odpravi na Everest. "Morda bomo razstavili tudi višinske čevlje Nejca Zaplotnika," je povedala Jelena Justin iz omenjenega muzeja.

