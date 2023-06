Slovenski planinci izbrali planinsko pot, ki je najbolj potrebna obnove

Slovenski ljubitelji gora so v šesti sezoni akcije Naj planinska pot, kot pot, ki je najbolj potrebna obnove, izglasovali pot med očakoma Brano in Planjavo. Sedem markacistov Planinskega društva Kamnik, nekateri med njimi so tudi člani tehnične skupine markacistov Planinske zveze Slovenije, bo ob podpori Zavarovalnice Triglav poskrbelo za osvežitev označb tekom celotne poti in zamenjavo varoval na izpostavljenih delih poti. Pot bo predvidoma obnovljena do konca avgusta.

Z izborom Naj planinska pot akcija Očistimo naše gore Zavarovalnice Triglav in PZS že šesto leto zapored spodbujata ljubitelje gora in planin h glasovanju za planinske poti, ki so potrebne obnove. Letos je bilo poleg zmagovalne ture v nabor poti, za katere so lahko glasovali planinke in planinci, vključenih še pet drugih, večinoma zahtevnih ali zelo zahtevnih planinskih poti. Ker so vse od njih, vključno z zmagovalno potjo, poškodovane in potrebne čiščenja, njihov obisk do obnove ni priporočljiv.

Ana Cergolj Kebler (Zavarovalnica Triglav), Damjan Omerzu iz PZS in Marko Petek iz PD Kamnik med predajo simboličnega klina.

Naj planinsko pot 2023 bo obnovilo sedem markacistov

"Brana in Planjava sta 'hišni gori' Kamniške koče, kar pomeni, da sta zelo dobro obiskani. Zato je obnova zelo pomembna za nas, ki skrbimo, da je pot jasno označena in varna, ter tudi za planince, ki se nanjo podajajo. Ogled in popis potrebnega materiala ter del bosta ponovno opravljena, ko bo pot kopna. Temu sledi priprava materiala, nato pa tudi sama obnova te zahtevne poti, ki se razprostira na skoraj štirih kilometrih," je ob razglasitvi zmagovalke izbora povedal Zdravko Bodlaj, načelnik odseka za planinske poti PD Kamnik.

V planinskem društvu, ki skrbi za Naj planinsko pot 2023, so ocenili, da bo sedem markacistov za obnovo potrebovalo tri dni. Pri tem bodo poskrbeli za tehnični del obnove, ki zajema zamenjavo jeklenic na zahodnem delu Planjave in na grebenu, ki vodi na Brano, ter za osvežitev markacij na celotni poti. Dela bodo ob ugodnih vremenskih razmerah končana najkasneje do konca poletnih šolskih počitnic.

Izbor Naj planinska pot kot poklon delu markacistov

Markacisti, ki skrbijo za varnost in označenost slovenskih planinskih poti, so sicer razlog, da sta Zavarovalnica Triglav in PZS izbor Naj planinska pot letos izvedli že šesto leto zapored.

"Akcija Naj planinska pot je pravzaprav poklon nekaj manj kot tisoč markacistkam in markacistom, ki na več kot 10.000 kilometrih planinskih poti skrbijo, da varen in trden korak v gorah ni naključje. Že zadnjih šest let se vsako poletje skupaj z njimi veselimo, ko eni od njihovih ekip predamo sredstva za obnovo planinske poti, ki so jo izglasovali ljubitelji gora in planin. Še bolj pa nas veseli, da se v zadnjih letih za to sicer težaško, a izjemno plemenito in srčno prostovoljno delo usposabljajo novi, tudi mlajši prostovoljci, zaradi katerih bodo planinske poti tudi v prihodnjih letih varne in jasno označene," je ob simbolični predaji klina PD Kamnik, skrbnikom Naj planinske poti 2023, strnila Ana Cergolj Kebler, vodja akcije Očistimo naše gore v Zavarovalnici Triglav.

