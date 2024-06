Moška rokometna reprezentanca se je v soboto zbrala v Kranjski Gori in začela s pripravami za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Za rokometaše bo to že četrti nastop na igrah pod petimi krogi. V Sydneyu 2000 so tekmovanje sklenili kot osmi, štiri leta kasneje so bili v Atenah 11., nazadnje v Rio de Janeiru pa 2016 šesti. Selektorju Urošu Zormanu sicer nekaj skrbi povzročajo manjše zdravstvene težave določenih igralcev, a večjih težav s poškodbami na srečo ni.

Letos so se moškim kolegom prvič v zgodovini pridružila tudi dekleta in poskrbela za zgodovinski mejnik. Po tem, ko so rokometaši leta 2000 postali sploh prva slovenska ekipa iz kolektivnih športov z nastopom na OI, bodo 24 let kasneje ledino orala še dekleta in sicer kot prva ženska ekipa.

Večino treningov bo reprezentanca opravila v Kranjski Gori, kjer so se zbrali preteklo soboto, del bo potekal v Ljubljani, vmes pa bodo gostovali še v madžarskem Györu.

"V prvem tednu bo na treningih poudarek predvsem na dviganju telesne priprave in razdeljevanju nalog v obrambi, vse brez pravega kontakta. Z Izjemo Vlaha in Janca, ki sta klubsko sezono sklenila pred dvema tednoma, je večina igralcev prosta že nekaj časa. Postopoma se bo potrebno znova privaditi na žogo in igro s kontaktom," je ob začetku tokratne reprezentančne akcije povedal selektor Uroš Zorman.

Nekaj težav z manjšimi poškodbami

Po razkritju seznama vabljenih igralcev na priprave je bilo v zadnjih tednih prisotnih še kar nekaj neznank, saj so se določeni borili s sanacijo poškodb. Prvi vratar Klemen Ferlin je zaradi vnetja tetive v zaključku klubske sezone pristal celo na berglah, poškodovana sta bila tudi organizatorja igre Dean Bombač, ki je imel zlomljeno čeljust, in Miha Zarabec ki je imel težave z ramo. Zaradi težav s stopalom je bil z igrišč dlje časa odsoten tudi Gašper Marguč. "Vsi so več ali manj uspešno sanirali poškodbe. Prvi teden priprav, ko v igri ne bo kontakta, bo zato še kako dobrodošel. Pomembno bo le, da se dobro telesno pripravimo, kar nam bo pomagalo vzdržati oster ritem tekem v Parizu. Morda je od vseh v največjem deficitu Marguč, ki je najbolj vprašljiv. Videli bomo, če bo lahko vzdržal vse napore," se je na zdravstveni karton ozrl slovenski selektor.

Dean Bombač je imel zlomljeno čeljust. Foto: Guliverimage

Rokometaši bodo na Gorenjskem trenirali do petka in se nato po prostem vikendu ponovno vrnili v Kranjsko Goro. "Želim si da bo naša reprezentanca telesno dobro pripravljena in da bo ostala zdrava. Tokrat ne gre za enotedensko reprezentančno akcijo, pred katero so sicer igralci iz klubskih okolij v polnem tekmovalnem ritmu. Sedaj je večina prišla iz počitnic in jih moramo na primerno raven telesne pripravljenosti pripeljati mi," je še povedal Zorman.

Kapetan verjame, da so vsi izjemno motivirani

Med njegovimi izbranci je kar nekaj rokometašev, ki so že okusili, kako je nastopati na olimpijskih igrah. Eden izmed njih je tudi kapetan Jure Dolenec. "Morda ti nastop na olimpijskih igrah prinese kakšno dodatno izkušnjo, a to se zgodi tako poredko, da je občutek, kot da se vse dogaja na novo. Priprave bodo dokaj naporne, saj po koncu klubske sezone ne bo pravega odmora, po drugi strani pa je mesto na olimpijskih igrah nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi na športni poti. Verjamem, da smo vsi v Kranjsko Goro prispeli izjemno motivirani za treniranje in posledično tisto, kar sledi v Parizu," je misli strnil 35-letni Škofjeločan v slovenskem dresu.

Jure Dolenec verjame, da je so motivirani. Foto: Guliverimage

Prvi tekmovalni test Slovenijo čaka 8. julija, ko se bo ob 19. uri v Celju pomerila z Egiptom. Pet dni kasneje bo v Györu odigrala pripravljalno tekmo z Madžarsko, tretji in hkrati zadnji preizkus s Francijo pa bo 22. julija sledil že na tekmovalnem prizorišču.

Seznam reprezentance:



Blaž Blagotinšek, Dean Bombač, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Klemen Ferlin, Matej Gaber, Nik Henigman, Kristjan Horžen, Blaž Janc, Mitja Janc, Staš Jovičić Slatinek, Urh Kastelic, Tadej Kljun, Tilen Kodrin, Urban Lesjak, Borut Mačkovšek, Gašper Marguč, Domen Novak, Tilen Strmljan, Aleks Vlah, Miha Zarabec.

Ženska reprezentanca bo priprave na svoje prve olimpijske igre pričela 1. julija na Rogli. Na Zreškem Pohorju se bo 9. julija za zaprtimi vrati pomerila z Madžarsko. 13. julija sledi še en medsebojni dvoboj v Györu, zadnja tekma pred odhodom v Francijo pa jih čaka 17. julija, ko se bodo na Kodeljevem udarile z Brazilkami.