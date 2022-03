Zorman bo znova lahko računal na dva zelo pomembna člena

Slovenska izbrana vrsta je pred dobrim tednom opravila s prvo oviro v boju za svetovno prvenstvo, zdaj pa jo čaka še drugi tekmec. To bo Srbija, ki bo hkrati tudi zadnji nasprotnik v boju za uvrstitev na veliko tekmovanje. Slovenci so v drugem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo dvakrat opravili z Italijo. Na drugi tekmi v Celju so prikazali boljšo predstavo kot v Padovi (28:21) in se zanesljivo prebili v zadnji del kvalifikacij. Proti Italiji je kot selektor uspešno debitiral Uroš Zorman, ki se s strokovnim štabom veseli nove reprezentančne akcije.

V tej bo lahko znova računal tudi na Boruta Mačkovška in Blaža Janca. Prvi je tekmi z Italijo izpustil zaradi bolezni, Janc pa se je pretekli konec tedna vrnil na igrišče po operaciji slepiča in z Barcelono takoj osvojil španski kraljevi pokal. Ob tem igralski kader drugih večjih pretresov ni doživel, ogrodje ekipe je enako kot za tekmi z Italijo.

Blaž Janc se vrača po operaciji slepiča. Foto: Grega Valančič/Sportida

Seznam slovenske reprezentance:

Vratarji: Jože Baznik (Rennes), Klemen Ferlin (Erlangen) in Miljan Vujović (Stuttgart)



Krilni igralci: Darko Cingesar (Urbanscape Loka), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško), Gašper Marguč (Veszprem) in Blaž Janc (Barcelona)



Zunanji igralci: Nik Henigman, Dean Bombač, Borut Mačkovšek (vsi Pick Szeged), Domen Makuc (Barcelona), Staš Skube (Meškov Brest), Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško), Miha Zarabec (Kiel), Jure Dolenec (Limoges), Nejc Cehte (Hannover) in Matic Grošelj (Chartres)



Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Miha Kavčič (Nexe Našice)

O Srbih je spregovoril z izbranimi besedami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V zadnjem kvalifikacijskem situ za preboj na SP, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem, Slovenijo čaka veliko kakovostnejša Srbija. "Srbija je višje postavljena ekipa. Italijane smo morda malce podcenjevali, a smo morali dati tudi proti njim v danem trenutku svoj maksimum. Srbija nekaj podatkov tudi skriva. So reprezentanca v vzponu, to evropsko prvenstvo jih je malce presekalo, saj so izpadli že v prvem delu. Glede na ekipo z zadnjih priprav bodo nosilci ekipe enaki. Gojijo španski sistem rokometa, saj je selektor Španec. To ni več stara Srbija, igrajo hitri rokomet, agresivno obrambo, z veliko izpadanja. So močna ekipa, a imajo zagotovo tudi nekaj minusov," je prepričan Zorman.

Slovenski selektor tako kot proti Italiji ne bo imel veliko časa za priprave svoje ekipe. "Ni mi povsem všeč ta sistem, da igraš kvalifikacije za svetovno prvenstvo v takšnih rokih, da časa za priprave praktično ni. Glede na situacijo bi žogico poslal na nasprotno stran in vlogo favorita pripisal Srbiji. Vem, da bomo dali vse od sebe. Trenutno smo v situaciji, kjer moramo biti tiho, delati, na igrišču pokazati svoje znanje in kakovost. Vsakega spoštujemo, a se nikogar ne bojimo. Imamo svoje adute, a dokler nečesa ne narediš, ne moreš biti pameten. Tega se zavedam, zato se bomo raje potihoma pripravljali in odigrali ti dve tekmi," je dejal Zorman.

Preteklost pustila posledice Bo Slovenija še desetič nastopila na svetovnem prvenstvu? Foto: Guliverimage

Slovenija je sicer po polomu na januarskem evropskem prvenstvu zdaj nekoliko težje od pričakovanega odpravila Italijo. A breme slovenskih rokometašev je bilo veliko. "Na treningih so bili fantje pravi, a kakorkoli obračamo, kar se je zgodilo v preteklosti, je pustilo posledice. Zadnji trening v Italiji pred prvo tekmo je bil vrhunski, na tekmi pa je bila zgodba drugačna. Fantje so bili ves čas nekoliko v krču. Igralci nastopajo v vrhunskih klubih, a večina tam nima glavnih vlog in na koncu koncev jim tudi to potem nekoliko pristriže krila. Vsi so pokazali žar, boj, dali so vse od sebe," je povedal slovenski strateg, ki se ob lovu za novim ciljem nadeja tudi pomoči slovenskih navijačev.

"Verjamem, da bo v Zlatorogu podobno ali še boljše vzdušje, kot je bilo v Golovcu. S tema dvema zmagama smo naredili korak naprej, in verjamem, da je Celje rokometno mesto, zato ne dvomim, da bo Zlatorog takšen kot v dobrih starih časih. Verjamem tudi, da bomo zaradi tega še boljši," je na novinarski konferenci še dejal Zorman, ki bo skušal Slovenijo popeljati na njeno deseto svetovno prvenstvo. Najboljši dosežek izbrane vrste je tretje mesto iz leta 2017.

Danes znani tudi tekmeci za nastop na EP 2024 Slovenska moška reprezentanca bo v današnjih zgodnjih večernih urah dobila tudi tekmece v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v Nemčiji 2024. Žreb v Berlinu, ki se bo začel ob 18. uri, bo pričakala v prvem jakostnem bobnu. V njem so tudi Norveška, Francija, Hrvaška, Madžarska, Portugalska, Islandija in Avstrija. Možni tekmeci Slovenije iz drugega bobna so Češka, Poljska, Nizozemska, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija, Švica in Ukrajina, iz tretjega BiH, Litva, Latvija, Izrael, Slovaška, Turčija, Romunija in Grčija, iz četrtega pa Kosovo, Belgija, Estonija, Ferski otoki, Finska, Italija, Gruzija in Luksemburg.

Preberite še: