Zaključni turnir moškega rokometnega pokala prvič v Tivoliju

Rokometna zveza Slovenije (RZS) je na spletni strani sporočila, da bo zaključni turnir rokometnega pokala Slovenije za moške prvič v zgodovini gostila ljubljanska dvorana Tivoli. Za pokalno lovoriko se bodo moštva merila 17. in 18. aprila.

Za naslov v 34. sezoni pokala Slovenije se bodo udarile ekipe Celja Pivovarne Laško, Trima iz Trebnjega, Slovenj Gradca in branilec naslova LL Grosista Slovana.

RZS je zapisala, da sta se do predvidenega roka na razpis za organizacijo turnirja prijavila Trimo Trebnje in Slovan. Oba sta zaključni turnir organizirala že v zadnjih dveh sezonah.

"Oba kandidata sta izpolnila vse minimalne pogoje razpisa, končna ocena pa je temeljila na več kriterijih, med drugim na zmožnostih dvorane, marketinških možnostih, višini nagradnega sklada ter organizaciji spremljevalnega programa. Več točk je na koncu zbral LL Grosist Slovan," je odločitev obrazložila krovna zveza.

Potem ko je četverica najboljših ekip lani v Ljubljani gostovala na Kodeljevem, bo tokrat prizorišče dvorana Tivoli. Ta je v preteklosti dvakrat gostila ženske zaključne pokalne dvoboje (1993/94 in 2008/09), medtem ko se bodo moški za naslov v njej potegovali prvič v zgodovini.

Najuspešnejše moštvo v zgodovini slovenskega pokalnega tekmovanja je Celje Pivovarna Laško, ki je osvojilo 22 naslovov. S po tremi lovorikami sledita Gorenje Velenje in Cimos Koper, po en pokalni naslov pa so osvojili še Gold Club Hrpelje, Prule 67, Trimo Trebnje in Grosist Slovan.

Slednja sta do svojega prvega naslova prišla v zadnjih dveh sezonah, oba pred domačimi navijači.

