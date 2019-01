Začenja se boj za svetovno krono

Jutri se na Danskem in v Nemčiji začenja 26. svetovno prvenstvo v rokometu. Letošnji mundial bo potekal v Koebenhavnu, Herningu, Berlinu, Kölnu, Münchnu in Hamburgu, naslov svetovnih prvakov pa branijo francoski rokometaši. Na svetovnem prvenstvu bronaste kolajne ne bodo branili slovenski rokometaši, ki se niso uspeli prebiti skozi junijsko sito kvalifikacij.

Letošnje prvenstvo bo potekalo brez slovenskih rokometašev, ki so pred dvema letoma navdušili v Franciji in po neverjetnem preobratu v dvoboju s Hrvaško osvojili bronasto kolajno. Načrte je Sloveniji prekrižala Madžarska, ki je na lanskih kvalifikacijskih dvobojih slavila s skupnim izidom 51:50.

Slovenske barve bosta na Danskem in v Nemčiji tako zastopala sodnika Bojan Lah in David Sok, na klopi Savdske Arabije pa je nekdanji slovenski selektor Boris Denić. Naslov najboljših s prejšnjega svetovnega prvenstva branijo Francozi, ki so slavili na zadnjih dveh mundialih v Katarju 2015 in v Franciji 2017.

Nastop združenih Korej

V četrtek bosta na sporedu dve tekmi. Izjemno zanimiva bo tekma Koreje in Nemčije, saj bosta za ekipo Koreje nastopili združeni ekipi Severne in Južne Koreje, kar je izrednega pomena tudi za politiko obeh držav. S to tekmo se bo tudi začelo 26. svetovno prvenstvo. Zvečer bo v skupini C na sporedu še obračun Čila in Danske.

Sistem tekmovanja Na prvenstvu bo nastopilo 24 reprezentanc, ki so razdeljene v skupine po štiri. Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, križata pa se skupini A in B ter C in D, druge ekipe pa bodo svoje nastope nadaljevale v takoimenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 24. mesta. Točke iz prvega dela se prenesejo v nadaljevanje, najboljših 12 reprezentanc pa bo razdeljenih v dve skupini po šest. Tekme glavne skupine I bo gostila slovita Lanxess Arena v Kölnu, ki vsako leto gosti zaključni turnir evropske lige prvakov, tekme skupine II pa bodo v Herningu. V polfinale se uvrstita po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin. Polfinalni tekmi bosta v Hamburgu, tekme za končne odločitve pa v Herningu.

