Začeli so se boji za polfinalne vstopnice

Aktualne svetovne prvakinje Francozinje so drugi del začele z visoko zmago.

Z obračunom med domačinkami in Dansko se je v Franciji začel drugi del evropskega prvenstva za ženske. Zanesljive zmage se je veselila domača reprezentanca (29:23). Slovenke so z zmago nad Rusijo in porazoma z že omenjeno Francijo ter Črno goro evropsko prvenstvo sklenile že po prvem delu. V polfinale bosta iz vsake skupine napredovali po dve najboljši reprezentanci.