Vse v znamenju obračuna Nemcev in Francozov

V 4. krogu prvega dela svetovnega prvenstva v rokometu bo na sporedu prvi veliki derbi in spopad za prvo mesto v skupini A. V Berlinu se bosta spopadli še neporaženi reprezentanci Nemčije in Francije. Nemci so sicer zbrali točko manj, saj so remizirali z Rusijo. V skupini B bo med pomembnejšimi tekmami obračun Makedonije in Španije, Boris Denič bo v skupini C s Savdsko Arabijo iskal priložnosti proti Tuniziji.