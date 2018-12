Velenjčani pričakujejo Dobovo

V torek bo predčasno odigrana prva tekma 14. kroga lige NLB med Gorenjem Velenjem in Dobovo. Rokometaši Gorenja so se z Dobovčani v letošnjem prvenstvu že pomerili. V 3. krogu prvenstva so bili v Dobovi od domače ekipe boljši z 30:28. Preostale tekme 14. kroga bodo na sporedu 14. in 15. decembra.