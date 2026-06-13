V ligi prvakinj bo prihodnje leto marsikaj drugače

Izvršni odbor Evropske rokometne zveze (EHF) je potrdil spremembe tekmovalnega sistema v ligi prvakinj in evropski ligi za ženske, ki bodo stopile v veljavo v sezoni 2027/28.

V najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini bo še naprej nastopalo 16 ekip, ki pa od sezone 2027/28 naprej ne bodo več razvrščene v dve skupini s po osmimi ekipami, temveč v štiri skupine s po štirimi ekipami.

Prve tri ekipe iz vsake skupine se bodo nato uvrstile v glavni del tekmovanja, ki bo sestavljen iz dveh skupin s po šestimi ekipami. Od tam se bodo štiri najboljše ekipe iz vsake skupine uvrstile v četrtfinale, tekmovanje pa se bo nato nadaljevalo do zaključnega turnirja, ki ga od leta 2014 tradicionalno gosti Budimpešta.

V ženski evropski ligi bo v sezoni 2027/28 nastopilo 24 ekip, ki bodo razdeljene v šest skupin s po štirimi ekipami, nato pa bodo sledili izločilni boji. V osmino finala se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vseh šestih skupin, pridružile pa se jim bodo še štiri zadnjeuvrščene ekipe iz skupinskega dela lige prvakinj.

Čez dva tedna bo znana odločitev, ali bodo lahko rokometađi Celja PL nastopili v ligi prvakov. Foto: Jan Gregorc

V prihodnji sezoni, torej 2026/27, bo prenove deležna tudi liga prvakov, namesto dosedanjih 16 bo poslej nastopalo 24 ekip. Za nastop so se prijavili tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško, v sezoni 2025/26 državni in pokalni prvaki Slovenije. Odločitev o celjskem nastopu v ligi prvakov bo EHF sporočil do 26. junija.

Slovenija je svojega predstavnika v ligi prvakov nazadnje imela v sezoni 2023/24. Zasedba iz knežjega mesta, sicer zmagovalka elitnega klubskega tekmovanja v sezoni 2003/04, je tedaj izgubila vseh svojih štirinajst tekem.