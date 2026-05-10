Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Nedelja,
10. 5. 2026,
19.09

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Tim Rozman Tarik Velić Aljuš Anžič Rokometna reprezentanca Rokometna zveza Slovenije Uroš Zorman

Nedelja, 10. 5. 2026, 19.09

8 minut

Zbor reprezentance na Brdu pri Kranju

Uroš Zorman v reprezentanco naknadno vpoklical še tri rokometaše

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska rokometna reprezentanca : Švedska, EP, Uroš Zorman | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Selektor Uroš Zorman je tik pred zborom naknadno poklical še tri rokometaše, in sicer Aljuša Anžiča, Tarika Velića in Tima Rozmana, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Tadej Kljun Slovenija : Kuba SP 2025
Sportal Zorman primoran v menjavo

Aljuš Anžič, igralec Celja Pivovarne Laško, Tarik Velić iz Gorenja in Tim Rozman, igralec madžarskega Balatonfüredija bo na Gorenjsko prišel v ponedeljek, se bodo tako potegovali za prve nastope v članskem dresu. Že pred tem je Uroš Zorman zaradi poškodbe Timoteja Grmška poklical Tadeja Kljuna.

Pred slovenskimi rokometaši sta najpomembnejši tekmi sezone. S Črno goro se bodo neposredno pomerili za mesto med svetovno elito. Ta bo decembra zbrana v Nemčiji, končna razvrstitev pa bo določila tudi prve udeležence olimpijskih iger v Los Angelesu in podelila prve vstopnice za olimpijske kvalifikacije.

Prva tekma s Črno goro bo v četrtek ob 18. uri v dvorani Morača v Podgorici, povratno pa bo v nedeljo ob 17. uri gostila Arena Bonifika v Kopru.

Trimo Trebnje
Sportal Komisiji zavrnili pritožbo Trebanjcev, ti se sprašujejo, katera pravila veljajo
Tim Rozman Tarik Velić Aljuš Anžič Rokometna reprezentanca Rokometna zveza Slovenije Uroš Zorman
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.