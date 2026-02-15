Trebanjci doživeli prvi mednarodni poraz sezone, a v osmini finala

Rokometaši Trima iz Trebnjega so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala v Ljubuškem v BiH izgubili proti Izviđaču z 28:31 (14:15). Povratna tekma bo 20. februarja v Trebnjem.

Prva tekma osmine finala se ni končala po okusu trebanjskih rokometašev. V Ljubuškem so proti vodilni ekipi BiH doživeli sploh prvi mednarodni poraz v tej sezoni, pred tem so v drugem krogu po dvakrat premagali avstrijski Vöslau, v tretjem pa črnogorsko Budvo.

Večji del prvega polčasa sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, prvo izdatnejšo prednost pa so si priigrali domači rokometaši v 26. minuti, ko so povedli s 13:10. Trebanjci so tik pred odhodom na veliki odmor le strnili svoje vrste ter z goloma Lana Grbića in Timoteja Grmška minuto pozneje znižali na 12:13, na veliki odmor pa odšli z najmanjšim možnim zaostankom (14:15).

Trebanjci so slabo odprli drugo polovico tekme in v 37. minuti zaostali za pet golov (15:20). Nato so le našli rdečo nit v svoji igri, z dvema goloma Grmška in enega Jake Sorška so najprej znižali na 18:20, po domači minuti odmora pa gostiteljem povsem zadihali za ovratnik (20:21). V zadnjih 20 minutah so bili dolenjski rokometaši vseskozi v zaostanku. Največji primanjkljaj so si pridelali v 57. minuti, ko so zaostali za pet golov (25:30), nato pa se z zadetki Darka Cingesarja, Matica Pippa in vratarja Marka Šalamona prek celega igrišča v 59. minuti znižali na 28:30. Končni izid na trdem dvoboju (28:31) je postavil nekdanji krilni igralec velenjskega Gorenja Fahrudin Melić.

V trebanjski ekipi je bil najučinkovitejši Grmšek s šestimi goli. Pipp in Soršak sta dosegla po štiri zadetke, vratar Urban Lesjak pa je zbral sedem obramb.

V soboto so v evropskem pokalu nastopili tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško in pred domačimi gledalci premagali turški Bešiktaš z 39:34. Povratna tekma bo 21. februarja v Istanbulu.