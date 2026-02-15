Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
19.00

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Trimo Trebnje

Nedelja, 15. 2. 2026, 19.00

5 minut

Evropski pokal, osmina finala (prva tekma)

Trebanjci doživeli prvi mednarodni poraz sezone, a v osmini finala

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jan Jurečič, Trimo Trebnje | Foto Luka Kotnik

Foto: Luka Kotnik

Rokometaši Trima iz Trebnjega so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala v Ljubuškem v BiH izgubili proti Izviđaču z 28:31 (14:15). Povratna tekma bo 20. februarja v Trebnjem.

Prva tekma osmine finala se ni končala po okusu trebanjskih rokometašev. V Ljubuškem so proti vodilni ekipi BiH doživeli sploh prvi mednarodni poraz v tej sezoni, pred tem so v drugem krogu po dvakrat premagali avstrijski Vöslau, v tretjem pa črnogorsko Budvo.

Večji del prvega polčasa sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, prvo izdatnejšo prednost pa so si priigrali domači rokometaši v 26. minuti, ko so povedli s 13:10. Trebanjci so tik pred odhodom na veliki odmor le strnili svoje vrste ter z goloma Lana Grbića in Timoteja Grmška minuto pozneje znižali na 12:13, na veliki odmor pa odšli z najmanjšim možnim zaostankom (14:15).

Trebanjci so slabo odprli drugo polovico tekme in v 37. minuti zaostali za pet golov (15:20). Nato so le našli rdečo nit v svoji igri, z dvema goloma Grmška in enega Jake Sorška so najprej znižali na 18:20, po domači minuti odmora pa gostiteljem povsem zadihali za ovratnik (20:21). V zadnjih 20 minutah so bili dolenjski rokometaši vseskozi v zaostanku. Največji primanjkljaj so si pridelali v 57. minuti, ko so zaostali za pet golov (25:30), nato pa se z zadetki Darka Cingesarja, Matica Pippa in vratarja Marka Šalamona prek celega igrišča v 59. minuti znižali na 28:30. Končni izid na trdem dvoboju (28:31) je postavil nekdanji krilni igralec velenjskega Gorenja Fahrudin Melić.

V trebanjski ekipi je bil najučinkovitejši Grmšek s šestimi goli. Pipp in Soršak sta dosegla po štiri zadetke, vratar Urban Lesjak pa je zbral sedem obramb.

V soboto so v evropskem pokalu nastopili tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško in pred domačimi gledalci premagali turški Bešiktaš z 39:34. Povratna tekma bo 21. februarja v Istanbulu.

Celje LP Bešiktaš Rokomet
Sportal Celjski rokometaši do lepe prednosti nad Turki
Trimo Trebnje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.