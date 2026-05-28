Sramoten incident v Srbiji, Hrvat žrtev pirotehnike

Druga finalna tekma srbskega rokometnega prvenstva med Vojvodino in Partizanom je bila zaradi hudega incidenta s tribun prekinjena. Navijači Partizana so namreč na igrišče odvrgli dve pirotehnični sredstvi, enega povsem v bližino rokometašev, najbližje hrvaškemu rokometašu Franu Miletu. Kot so po tekmi poročali srbski mediji, je v detonaciji izgubil sluh na eno uho.

Rokometaši Partizana so osvojili naslov srbskega prvaka, potem ko so na prvi tekmi slavili s 33:27, veliko pozornosti pa je poželo drugo srečanje v Novem Sadu. Za velik črn madež so poskrbeli navijači Partizana Grobari, ki so odmetavali pirotehnična sredstva in povzročili prekinitev tekme. Zaradi odvržene petarde oziroma eksplozije enega od pirotehničnih sredstev naj bi Fran Mileta po poročanju srbskih in hrvaških medijev izgubil sluh na eno uho. V neposredni bližini je bil tudi eden od sodnikov srečanja.

Tekma je bila po incidentu prekinjena. Čeprav je delegat odločil, da se obračun lahko nadaljuje, se igralci Vojvodine v znak protesta niso želeli vrniti na igrišče. Tekma je bila nato prekinjena še drugič in na koncu registrirana z 20:0 za Partizan, ki je tako v naravnost bizarnih okoliščinah osvojil naslov prvaka.

Pri Vojvodini so se na dogajanje odzvali tudi s sporočilom za javnost: "To se v srbskem rokometu še ni zgodilo! Navijači Beograda so tekmo prekinili dvakrat. Topovska krogla je poškodovala igralca Vojvodine Frana Mileto, sodnika Markovića, mogoče pa so tudi druge poškodbe oseb v bližini udarca, kot je mogoče sklepati iz televizijskega prenosa. Zrušena in strgana žica zaščitne mreže za golom, kjer so bili navijači gostujočega kluba. Tudi po več kot eni uri prekinitve policija ni izpraznila prostora z navijači Partizana, temveč je dovolila nadaljevanje tekme. Delegati so odredili, da se igra v nespremenjenih okoliščinah nadaljuje v 15 minutah. Rokometaši Partizana so se vrnili na igrišče, medtem ko se igralci Vojvodine zaradi pomanjkanja zagotovil o varnosti za zdravje in življenje udeležencev športnega dogodka niso. Sodniki so razglasili konec tekme in zmago Partizana za uradni izid, čeprav je ob odmoru Vojvodina v 14. minuti vodila s 6:5."

