Francozi v dramatični končnici preprečili nemško zmagoslavje

V 4. krogu prvega dela svetovnega prvenstva v rokometu se je veliki derbi za prvo mesto v skupini A v Berlinu med neporaženima reprezentancama Nemčije in Francije končal z remijem 25:25. Francozi, ki so v zaključku zadeli za točko, ostajajo prvi, Nemci so na drugem zbrali točko manj, saj so remizirali z Rusijo, ki je danes priznala premoč Brazilcem. V skupini B bo med pomembnejšimi tekmami obračun Makedonije in Španije, V skupini C je Savdska Arabija Borisa Deniča izgubila še četrto srečanje. Z 20:24 so izgubili proti Tuniziji.