Slovenke ob koncu za poslastico proti nekdanjemu selektorju

Slovenske rokometašice do konca nastopov na svetovnem prvenstvu v Španiji čaka le še obračun s Srbijo, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor in trener Krima Uroš Bregar. Srečanje bo na sporedu danes ob 18. uri. Četa Dragana Adžića je sicer po porazu proti Poljski zapravila vse možnosti za preboj v četrtfinale svetovnega prvenstva. V primeru zmage nad Srbijo bo osvojila tretje mesto v skupini ena, v primeru poraza pa lahko zdrsne na peto mesto, če Poljska premaga Črno goro.

Pred današnjimi tekmami zadnjega kroga drugega dela so si Francozinje in Rusinje že zagotovile nastop v četrtfinalu. Francozinje so zbrale osem, Rusinje sedem točk, na tretjem mestu so Srbkinje s štirimi, Slovenke jih imajo tri, Poljakinje dve, Črnogorke pa so brez točk.

Slovenska izbrana vrsta je na letošnjem tekmovanju nabirala skupne izkušnje z novim selektorjem Adžićem, ki je to mesto zasedel marca, vse z namenom, da se kar najbolj izkaže na vrhuncu prihodnje leto, ko bo Slovenija gostila domače evropsko prvenstvo. Kljub temu da možnosti za četrtfinale ni več, je slovenska ekipa trdno odločena, da se od letošnjega tekmovanja poslovi z dobrim vtisom in si pribori eno najboljših uvrstitev na dozdajšnjih nastopih med svetovno elito.

Srbsko izbrano vrsto vodi Uroš Bregar. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Zadnja slovenska tekmica bo Srbija, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Uroš Bregar. Srbkinje so se v drugi del prebile z drugim mestom v skupini B. V svojih nadaljnjih nastopih pa so bile proti Črnogorkam do 51. minute v izgubljenem položaju, nato pa pripravile izjemen preobrat ter osvojile dve točki (27:25). Obratno se jim je pripetilo v drugem preizkusu proti Francozinjam, ko so vse do zadnjih minut narekovale ritem igri, nato pa prepustile zmago tekmicam (19:22).

Kako se bodo Slovenke odzvale na igranje proti nekdanjemu selektorju?

Kot je pred tekmo povedal slovenski selektor Dragan Adžić, so se na to tekmo težko pripravile, a jo po drugi že nestrpno čakajo. "To svetovno prvenstvo nam bo omogočilo izkušnjo igranja proti Srbiji z nekdanjim slovenskim selektorjem, kar bo na naslednjih medsebojnih obračunih prineslo precej manj stresa in razmišljanja o tem, kdo vodi tekmice. Srbija me je tu, v Španiji, prijetno presenetila. Cenim delo Uroša Bregarja in vedel sem, da bo iz svojih igralk skušal izvleči najbolje. Zanima me, kako se bodo naše igralke odzvale na to, da igrajo proti nekdanjemu trenerju. Sam upam, da bodo nastopile tako kot do zdaj, brez predaje," je o nekdanjem selektorju dejal Adžić.

"Cenim delo Uroša Bregarja in vedel sem, da bo iz svojih igralk skušal izvleči najbolje." Foto: Vid Ponikvar

Po porazu s Poljsko je Črnogorec na slovenski klopi skupaj s strokovnim štabom opravil analizo srečanja. "Na tej tekmi smo prikazali ogromno dobrih stvari. Izmed vseh tekem so naša dekleta proti Poljakinjam v obrambi naredile največ 'stikov', si pripravile največ priložnosti za strele in dosegle največ golov iz tranzicijske igre, ki bo, ko bomo lahko nastopili v polni postavi, še boljša, saj ne bo treba menjati igralk v prehodu iz obrambe v napad," je pred tekmo še dejal Adžić.

"Glede na to, da se zadnja tekma ni končala v našo korist, si želimo svetovno prvenstvo zaključiti z zmago. Motivacija je še toliko večja, saj igramo proti Srbiji in svojemu nekdanjemu selektorju. Na igrišču se bomo potrudile in pokazale največ, kar zmoremo, da se od tekmovanja poslovimo z dvignjeno glavo," pa je pred tekmo dejala slovenska reprezentantka Nina Žabjek.