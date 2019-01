V živo: dan velikih derbijev, Hrvati in Španci za prvo mesto!

V zadnjem krogu prvega dela svetovnega prvenstva v rokometu bodo znani zadnji potniki v nadaljevanje prvenstva. Med zanimivejšimi obračuni bodo zagotovo srečanje med Francijo in Rusijo, spopad za prvo mesto med Španijo in Hrvaško v skupini B ter tekma še neporaženih Danske in Norveške v skupini C. Za najboljšo popotnico pred nadaljevalnimi boji se bosta udarili tudi Švedska in Madžarska.

Četrtek na svetovnem prvenstvu prinaša zadnje odločitve v prvem delu. V skupini A je še vse odprto. Trenutno vodilna Francija ima točko prednosti pred Nemčijo, Rusi in Brazilci zaostajajo še točko več, majhne možnosti za preboj ima tudi še Srbija. Za francosko reprezentanco bo prvič na prvenstvu zaigral Nikola Karabatić, ki bo v ekipi zamenjal Cédrica Sorhainda. Karabatić po novembrski operaciji še ni stopil na igrišče, zato ni znano, v kakšni formi je 34-letni superzvezdnik.

Izjemno zanimivo bo tudi v skupini B, kjer bosta za prvo mesto obračunali še neporaženi Španija in Hrvaška. Na tekmi za tretje mesto se bosta spopadli Makedonija in Islandija, ki sta bili po dvakrat neuspešni. Japonska in Bahrajn sta še brez točk in se bosta v nadaljevanju pomerila v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 24. mesta.

Nič še ni odločenega niti v skupini C, kjer se bosta za najboljši izhodiščni položaj v skandinavskem derbiju pomerili Danska in Norveška. Za tretje mesto, ki še vodi v napredovanje, trenutno najbolje kaže Tuniziji. Peto ničlo je zabeležil Boris Denič, ki je s Savdsko Arabijo tokrat klonil proti Čilu.

V skupini D sta si napredovanje že zagotovili Švedska, ki je po štirih tekmah še neporažena, ter Madžarska, ki je pri dveh zmagah in dveh remijih. Vse pa je še odprto v boju za tretje mesto, kjer je s tremi točkami trenutno Egipt, prav toliko točk je zbrala Argentina, Katar in Angola imata po točko manj.

Sistem tekmovanja Na prvenstvu nastopa 24 reprezentanc, ki so razdeljene v skupine po štiri. Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, križata pa se skupini A in B ter C in D. Druge ekipe bodo svoje nastope nadaljevale v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 24. mesta. Točke iz prvega dela se prenesejo v nadaljevanje, najboljših 12 reprezentanc pa bo razdeljenih v dve skupini po šest. Tekme glavne skupine I bo gostila slovita Lanxess Arena v Kölnu, ki vsako leto gosti zaključni turnir evropske lige prvakov, tekme skupine II pa bodo v Herningu. V polfinale se uvrstita po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin. Polfinalni tekmi bosta v Hamburgu, tekme za končne odločitve pa v Herningu.

