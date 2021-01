V živo: Slovenci visoko vodijo

Najboljši dve izbrani vrsti iz skupine 4 se bosta prebili v četrtfinale. Po prvem delu tekmovanja si je najboljši izhodiščni položaj izborila Švedska, ki je v drugi del prenesla štiri točke. Rusija ima tri, Slovenija in Egipt po dve, Belorusija eno, Severna Makedonija pa je brez točk.

Slovenci so srečanje odprli z vodstvom 1:0, v nadaljevanju sta se reprezentanci izmenjavali v tesnem vodstvu, potem ko so Makedonci povedli s 6:4, je četa Ljubomirja Vranješa zaigrala agresivneje in hitreje, v golu pa ji je znova s kar nekaj obrambami uspešno pomagal Urban Lesjak.

V zadnji tretjini prvega polčasa se je tehtnica prevesila na slovensko stran, po vodstvu z 9:10 tega do odmora niso izpustili iz rok. Postopno so ga zviševali in po 30 minutah vodili z najvišjo prednostjo do takrat, +4 (9:13). V prvem polčasu je največ zadetkov za Slovenijo dosegel veteran Dragan Gajić.

Slovenija je v skupinskem delu v Aleksandriji premagala Južno Korejo z 51:29 in Belorusijo z 29:25 ter izgubila proti Rusiji s 25:31.