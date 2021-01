Slovenci pripravljeni na boj z Belorusijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred slovensko moško rokometno reprezentanco je zadnja tekma skupinskega dela na svetovnem prvenstvu v Egiptu. Po visoki zmagi nad Južno Korejo in bolečem porazu proti Rusiji se bo drevi ob 18. uri v Aleksandriji pomerila z Belorusijo.

Pred Slovenijo je ena ključnih tekem v deželi faraonov. V primeru poraza v drugi del tekmovanja v Kairo ne bi prenesla niti točke, tudi 100-odstotni izkupiček proti najboljšim trem izbranim vrstam iz skupine G - v njej so Švedska, Egipt, Čile in Severna Makedonija - pa verjetno ne bi zadostoval za osvojitev prvega ali drugega mesta v skupini 4 in napredovanja v četrtfinale.

Belorusija je v dosedanjem delu turnirja igrala 32:32 z Rusijo in premagala Južno Korejo z 32:24.