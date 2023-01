V boju za naslov vse bolj vroče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo na svetovnem prvenstvu v rokometu na sporedu vse tekme četrtfinala. V boju za svetovno krono je še sedem evropskih reprezentanc in le ena afriška. Na vseh dozdajšnjih 27 svetovnih prvenstvih se je na koncu veselila evropska reprezentanca, zadnja dva naslova so osvojili Danci. Ti se bodo za polfinalno vstopnico udarili z Madžari. Ob 18. uri bo v Gdansku na sporedu še obračun Norveške in Španije.