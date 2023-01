V živo: Nemcem še tretja zmaga, Hrvaška igra z Marokom

Slovenska rokometna reprezentanca je že v drugem delu svetovnega prvenstva, zdaj se predtekmovanje končuje še v skupinah od E do H. Nemčija je v skupini E zmagala še tretjo tekmo. Alžirce so premagali s 37:21 in skupaj na treh tekmah dali 102 gola. Za drugo zmago ob 20.30 igrajo Katarci in Srbi. Tretjič so zmagali tudi Egipčani. V njihovi skupini G se bodo Hrvati za drugo zmago udarili z Maročani.