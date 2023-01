Hrvati za konec z Marokom, Srbi proti Katarju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbi so v drugem krogu za gol morali priznati premoč Nemčiji.

Medtem ko so slovenski rokometaši že odpotovali v Krakov, kjer se bodo igrale tekme drugega dela prvenstva, se bo zadnji krog prvega dela sklenil s tekmami v skupinah od E do H. V Katovicah bo neporažena Nemčija igrala z zadnjo Alžirijo, Katar pa s Srbijo. V Krakovu se bosta za prvo mesto pomerili Nizozemska in Norveška, ki sta s popolnim izkupičkom. Egipt je v Jönköpingu edini z dvema zmagama, igral bo proti ZDA, potem bo Hrvaška za drugo zmago igrala z zadnjim Marokom.