Hrvati pripravljeni na "vojno", svetovni prvaki za uvod z debitanti

Dan po zmagi nad reprezentanco Savdske Arabije imajo slovenski rokometaši na svetovnem prvenstvu, ki ga gostita Poljska in Švedska, prost dan. Bodo pa prvič na delu reprezentance v skupinah E, F, G in H. Med drugim bodo prvič nastopili hrvaški rokometaši, ki jih čaka obračun z Egiptom, pa tudi svetovni prvaki Danci, ki jih za uvod čaka srečanje z Belgijo.

Slovenski rokometaši so zmagovito odprli letošnji mundial. Z zanesljivo osvojenima točkama na tekmi proti Savdski Arabiji (33:19) so si skoraj že izborili nastop v glavnem delu v Krakovu. Po dnevu premora jih v soboto čakajo na letošnjem turnirju izjemno ambiciozni Poljaki, v ponedeljek pa še rokometni velikani iz Francije. Dan premora bodo v slovenski izbrani vrsti izkoristili za regeneracijo in pripravo na prvega resnega nasprotnika na tem prvenstvu.

Bodo pa danes med drugim prvič na delu hrvaški rokometaši, ki jih v Jönköpingu čaka srečanje z Egiptom. "Egipt je resna reprezentanca, agresivni so v obrambi, tranziciji in napadu. Spoštujemo jih, a se zavedamo svojih prednosti. Gre za reprezentanco, ki ima širok nabor in dobro obrambo 6:0. Levi zunanji igralci so tisti, ki prevzemajo odgovornost. Naša obramba je pripravljena na to, pripravili smo se na njihove individualne in ekipne lastnosti," je pred tekmo z Egipčani dejal hrvaški selektor Hrvoje Horvat. "Pripravljeni smo, opravili smo dobre priprave. Načeloma smo naredili vse, kar smo želeli. Čaka nas vojna vseh 60 minut, kjer moramo biti vsi zbrani in osredotočeni, potem pa ne bo izostal niti rezultat," je dodal Horvat.

Mikkel Hansen je prvi zvezdnik danske reprezentance. Foto: Guliverimage

Svetovni prvaki proti debitantom

Na delu pa bodo tudi svetovni prvaki Danci, ki jih za uvod čakajo debitanti na svetovnih prvenstvih Belgijci. Danska je zmagala na vseh svojih 18 tekmah na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih v letih 2019 in 2021, čeprav je v dramatičnem četrtfinalu proti Egiptu pred dvema letoma za zmago potrebovala streljanje enajstmetrovk. Že uvrstitev na SP je za Belgijo ogromen dosežek, ta je v kvalifikacijah izločila Slovaško in si zagotovila prvi nastop na velikih tekmovanjih. "Na igrišče moramo vstopiti s pravim odnosom, saj se tekma vedno začne z 0:0. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je Savdska Arabija premagala bodoče prvake Argentino. Zakaj tega ne bi zmogli tudi mi," so se v belgijski reprezentanci spraševali pred začetkom prvenstva.

SP v rokometu 2023, 1. krog:

