Razplet, ki močno zanima tudi Slovence, Hrvati še upajo

Danes bo na svetovnem prvenstvu na sporedu še zadnji krog v skupinah 3 in 4. Na vrhu skupine 4 je s stoodstotnim izkupičkom Egipt, ki se bo za končno prvo mesto v skupini pomeril z Dansko. Branilka naslova zaostaja za točko, tako da jo lahko ujame še Hrvaška, s katero sta se v tem delu tekmovanja razšli z neodločenim izidom. Toda Danci imajo dve točki več in precej boljšo razliko v zadetkih (+17), Hrvati pa bodo svojo poskusili izboljšati proti Bahrajnu v zadnjem krogu. Ob tem bo še tekma ZDA - Belgija.

SP v rokometu 2023, drugi del, 3. krog:

V skupini 3 se bosta že četrtfinalistki Nemčija in Norveška pomerili za prvo mesto, ob tem pa bosta še tekmi Katar - Argentina in Srbija - Nizozemska.

Končna uvrstitev slovenskih rokometašev, ki so glavni del tekmovanja končali s šestimi točkami in razliko v golih +25, bo znana šele po današnji tekmi zadnjega kroga med Srbijo in Nizozemsko v Katovicah.

Slovenci so SP končali s štirimi zmagami in dvema porazoma. Foto: Reuters

Srbija - njena razlika v golih znaša +12 - bi se v primeru današnje zmage nad Nizozemsko po številu točk izenačila s Slovenijo, v boju za deseto mesto, ki še prinaša nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za poletne olimpijske igre v Parizu 2024, pa bi jo prehitela le v primeru zmage s 14 goli. V podobnem položaju je Nizozemska (+4), v olimpijske kvalifikacije se bo uvrstila le v primeru zmage z 22 goli prednosti nad Srbijo.

Kvalifikacijski turnirji za tretje olimpijske igre v francoski prestolnici po letih 1900 in 1924 bodo na sporedu šele po evropskem prvenstvu med 10. in 18. januarjem 2024 v Nemčiji. Predvideni termin zadnjega kvalifikacijskega sita za igre v Parizu bo med 11. in 17. marcem 2024.

Četrtfinale: Sreda, 25. januar:

Francija - ?

Švedska - ?

? - Španija

? - Madžarska

