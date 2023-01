Vse bolj vroče v boju za četrtfinale, Nemci na derbiju z Nizozemsko

Dan po porazu s Španijo in dokončnim slovesom od možnosti za napredovanje med najboljših osem reprezentanc svetovnega prvenstva imajo slovenski rokometaši pred zadnjo preizkušnjo danes prost dan. Danes bodo na sporedu še tekme 2. kroga v skupinah 3 in 4. V 3 najbolje kaže Nemcem in Norvežanom, ki so pri šestih točkah, prvi bodo igrali proti Nizozemski, drugi pa proti Katarju. Ob tem se bosta merili še Srbija in Argentina.