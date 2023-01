Slovenec, ki blesti na Hrvaškem: Tega iskreno več ne razumem

Slovenska rokometna reprezentanca je v petek s porazom proti Španiji (26:31) izpadla iz možnosti za napredovanje v četrtfinale svetovnega prvenstva. Slovenci so kljub drugemu porazu na prvenstvu pustili dober vtis, ki po zadnjem zahtevnem obdobju slovenskega reprezentančnega rokometa navdaja z optimizmom. S tem se strinja tudi slovenski trener Branko Tamše, s katerim smo se pogovarjali o prvenstvu, slovenski reprezentanci, prihodnosti, pa tudi sodnikih in njihovem delu.

Čeprav so zaradi svetovnega prvenstva vsa klubska tekmovanja prekinjena, pa to nikakor ne pomeni, da rokometni delavci in igralci, ki niso na Poljskem in Švedskem, počivajo. Med takšnimi je tudi slovenski trener in strateg hrvaške ekipe Nexe Našice Branko Tamše, ki je s svojo ekipo trenutno v Poreču, kjer se pripravljajo na nadaljevanje klubske sezone. Hrvaška ekipa je prvi del domačega prvenstva zaključila brez praske, imenitno ji gre tudi v ligi EHF, kjer je z le enim porazom na vrhu skupine C.

44-letni rokometni strokovnjak podrobno spremlja tudi dogajanje na svetovnem prvenstvu, kjer je z velikim zanimanjem gledal tudi vse dozdajšnje tekme Slovenije. "Žal manjkajo še določeni detajli, ki upam, da jih bodo fantje v novem sistemu z Urošem Zormanom in preostalim strokovnim štabom izpilili, in da bo šla celotna zadeva samo še navzgor. Temu pa bodo sledili tudi rezultati," je prepričan Tamše.

Slovenci so v petek klonili proti Španiji. Foto: Reuters Slovenija je na žalost izgubila ključno tekmo za četrtfinale proti Španiji. Kako ste sami videli to srečanje?

Pred tekmo sem obema reprezentancama dajal možnosti 50:50, ob tem, da sem dejal, da so na papirju zagotovo favoriti Španci. Slovenci so kljub hitremu zaostanku na začetku tekme ostajali pri svojih načelih, svojih dogovorih in se relativno hitro vrnili v igro tako z rezultatom kot tudi v mentalnem momentu. V takih trenutkih, ko se rezultat obrne, se po navadi vse prevesi v tvoj prid. A na tekmi s Španijo žal ni bilo tako.

Slovenci so pustili zelo lep vtis, borili so se in igrali moderen rokomet z veliko rotacije v postavitvah. Strokovni štab je res poskusil z vsem, a na koncu so odločile podrobnosti in teh slabih je bilo na naši strani več.

Kje sta se po vašem mnenju izgubili ti dve usodni točki?

Sam kot glavni problem te tekme vidim odbite žoge, kot trenerja me zelo zmotijo. Vem, da je včasih nemogoče, ko se žoga nasprotniku odbije neposredno v roke, a to govori o zbranosti. Takšnim zadevam sam posvetim veliko časa, ker vem, da so na takšnih tekmah lahko jeziček na tehtnici, in na tej tekmi je bil z mojega vidika to eden glavnih razlogov. Proti Španiji se je zelo težko dvakrat vračati po velikem zaostanku, to se je tudi pokazalo.

Slovenci so se nato veliko bolj disciplinarno vračali v obrambi in tega niso dovolili. Je pa res, da Slovenija v prvem polčasu ni izkoristila izjemnega Lesjaka, ki je povsem zasenčil Španca Pereza de Vargasa. Tukaj mi je bila zanimiva tudi odločitev selektorja Ribere, da ni v igro poslal odličnega Rodriga Corralesa. A na koncu je ravno Vargas dodal svoj del.

Urban Lesjak je v prvem polčasu tekme s Španijo naravnost blestel. Foto: Reuters

Slovenci so v prvem polčasu storili malce preveč tehničnih napak in zato je bil rezultat ob polčasu iz naše perspektive "samo" neodločen. A tu smo spet pri teh odbitih žogah. Slovenija je poskušala z vsemi razpoložljivimi močmi, res so lepo rotirali, ob tem so tudi dobro prebijali Špance. Igra je imela glavo in rep, a določene tehnične napake so bile razlog za to, da je Španija dosegla tista dva zadetka na prazen gol in tam nekako napravila odločilno razliko.

Meni kot trenerju španski način rokometa ni posebej pri srcu, čeprav so me Španci na tekmi s Slovenijo v prvem polčasu nekajkrat demantirali, potem ko so hitro izvajali iz centra in zabili tri ali štiri gole. Zame osebno ne igrajo lepega rokometa, sploh ne igrajo rokometa, ki ga imam jaz rad, ob tem igrajo počasi, veliko na krožnega napadalca, nikakor ne lepo za oko, a na koncu skoraj vedno zmagajo. Tu se pokaže kakovost njihove ekipe.

Slovenija je tudi na tekmi s Francijo pustila dober vtis, prav tako na tekmi s Španci. Tudi na prejšnjih velikih Španci so se z zmago že uvrstili v četrtfinale. Foto: Reuters tekmovanjih se je dogajalo, da je na koncu proti tem najbolj izkušenim in velikim reprezentancam zmanjkalo tisto nekaj več. Bi rekli, da tu kakšno vlogo odigra tudi strahospoštovanje do teh "velikih" ekip?

Deloma bi se strinjal, a mislim, da tu ni najpomembnejše, da so to "velike" reprezentance. Jaz na tej tekmi s Španijo nisem videl nobenega strahospoštovanja, vsekakor je tu prisotno spoštovanje, a strahu tokrat na slovenski strani nisem videl. Res sem mislil, da bodo Slovenci ob vodstvu še potegnili, a se zaradi prej omenjenih razlogov to na koncu ni zgodilo.

Slovenska reprezentanca je kljub temu porazu na prvenstvu v primerjavi z zadnjim letom, dvema pokazala nek napredek in večji žar v igri. Do konca prvenstva je sicer še ena tekma, a kljub temu, se vam zdi, da je bil storjen korak naprej?

Gotovo si vsi želimo in upamo, da se začne krivulja rezultatov znova vzpenjati. To, kar sem videl na zaslonu, se mi je zdelo pozitivno. Energija je prava, fantje so povezani, vemo, da smo na prvenstvo prišli s povabilom, zato je bila tudi skupina v prvem delu zahtevna. Tudi sistem prvenstva je tak, da vsak poraz že v prvem delu vpliva na to, ali boš prišel v četrtfinale. A Slovenci so bili na to dobro pripravljeni, na tekmi s Poljsko so pokazali daleč najboljšo igro v zadnjem času. Tudi proti Franciji je bila igra dobra, korektna pa tudi na tekmi s Španijo. A žal manjkajo še določeni detajli, ki upam, da jih bodo fantje v novem sistemu z Urošem in preostalim strokovnim štabom izpilili, in da bo šla celotna zadeva samo še navzgor. Temu pa bodo sledili tudi rezultati.

Tamše je prepričan, da je slovenska reprezentanca s strokovnim štabom na pravi poti. Foto: Reuters

Pomembno je, da se tu ne preskakuje nobenih stopnic, velikokrat sem že poudaril in še enkrat bom, da ima trenutna izbrana vrsta Slovenije individualno kakovost, zna igrati zelo dober rokomet, določene zadeve pa še potrebujejo svoj čas in upam, da bo iz akcije v akcijo vse videti samo še boljše in da bo kohezija ostala oziroma se še nadgradila, če je to sploh še mogoče.

S tem bodo prišli tudi skalpi teh "velikih" reprezentanc, ki sva jih omenila prej. Potem bodo fantje tudi sami videli, da so vse te reprezentance premagljive, s tem pa bo premaknjena tudi bariera in bo slovenska prihodnost še svetlejša.

Tudi na letošnjem prvenstvu, tako kot na vseh do zdaj, so v ospredju tudi sodniki in njihove odločitve. Tudi letos smo slišali že ogromno pritožb in videli, milo rečeno, čudne odločitve. So po vašem mnenju rokometna pravila res tako ohlapna, da lahko posamezniki v tolikšni meri krojijo potek tekem?

Odlično vprašanje, na katerega ste že sami dobro odgovorili (smeh, op. p.). Tu bom povsem iskren, čeprav me bo verjetno marsikdo gledal postrani, a jaz iskreno več ne razumem rokometnih pravil. Na tekmi, ki se igra ob 15.30, so določene stvari prekršek v napadu, spet na drugi čez dve uri je ista situacija simuliranje in dve minuti za obrambnega igralca. Potem na tretji tekmi pa je to prekršek za sedemmetrovko. Pa pri vseh treh situacijah govorimo o isti potezi.

Sodniki tudi na tem prvenstvu dobijo veliko pozornosti. Foto: Reuters

Moram reči, da tu res preveliko vlogo odigra osebna odločitev sodnika in tu je ogromno rezerv. Trenerji in igralci se trudijo in delajo vsak dan in vlagajo vse v ta šport, sodniki pa lahko potem glede na svoje subjektivno mnenje obrnejo potek tekme. Veliko se pogovarjam s sodniki in zavedam se, da tudi oni tega ne delajo namerno, vsaj tako trdijo, a na žalost so rak rana rokometa ta ohlapna pravila oziroma sistem rokometne igre.

Verjetno se strinjate, da potem takšne zadeve močno vplivajo tudi na veljavo in priljubljenost tega športa.

Se popolnoma strinjam. Verjetno se mi bo tu marsikdo nasmejal, a dokler ne bodo pravila takšna, da jih bodo razumeli Američani, potem ta šport ne bo pridobil niti na priljubljenosti niti na ugledu. Tu pa imamo trenerji, igralci in sodniki različna mišljenja o določenih situacijah, potem vemo, koliko je ura.

Tamše se svojo ekipo mudi na pripravah v Poreču. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenci so po porazu ostali brez možnosti za četrtfinale. Glede na videno na tem prvenstvu, komu pripisujete največ možnosti za končni uspeh oziroma kdo vas je najbolj navdušil?

Prvenstvo je zelo izenačeno, v tem trenutku je vsaj deset reprezentanc, ki lahko postanejo svetovni prvaki, od tega ne odstopam in na koncu bodo odločali detajli, pa tudi fizična pripravljenost in izkušnje. Nekatere reprezentance so se šele dodobra ogrele, zelo pomembne bodo tudi poškodbe in to bo na koncu odločilo. Ko enkrat prideš v polfinale, je mogoče vse.

Vsekakor pa tu v krog največjih favoritov uvrščam skandinavske države, v prvi vrsti Dance in Švede. Te reprezentance so mi tudi najbolj všeč glede igre. Zelo zanimivi so mi tudi Islandci, Nizozemci, Portugalska, Egipt, seveda pa so tu Nemci, Španci, Francozi. Iskreno nekih velikih presenečenj ne pričakujem, čeprav sem mislil, da bi lahko neko tiho presenečenje pripravili Slovenci, Srbi ali pa Hrvati. Očitno pa se to ne bo zgodilo.

Kako sami preživljate ta odmor od tekmovanj? Se z ekipo že pripravljate na nadaljevanje sezone?

Zelo smo aktivni, od ponedeljka smo z ekipo na pripravah v Poreču. Dopoldne treniramo, popoldne imamo prijateljske tekme oziroma turnirje. Manjka nam sicer pet igralcev, štirje so še na prvenstvu. Dva s Hrvaško, eden izmed Srbov se je že vrnil domov, a ima zvit gleženj, potem pa je tu še Bakić s Črno goro. Vsi preostali delamo maksimalno, vemo, kaj nas čaka.

Prvi del sezone je bil vrhunski. V ligi EHF smo na prvem mestu v svoji skupini, v hrvaški ligi smo bili neporaženi, tako da nam gre vse po načrtih. Želimo si iti po tej poti, vemo, kaj nas čaka, pred nami je naporen drugi del sezone, potrebne bo res veliko zbranosti, a zaradi tega uživamo v svojem delu in upam, da nam bo tako kot do zdaj teklo še naprej.

